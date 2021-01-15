Kocaeli´de kayıp doktoru arama çalışmaları sürüyor (3)

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DOKTORUN ARACININ SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Kocaeli´nin Kartepe ilçesinde önceki gün öğle saatlerinden itibaren haber alınamayan doktor Uğur Tolun´un kullandığı aracın bir bakkalın güvenlik kamerasına yansıyan son görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde doktorun Maşukiye´de bir bakkalın önünde aracıyla durduğu ve daha sonra inmeden tekrar yoluna devam ettiği görüldü.

DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Kartepe Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU-Ramiz Kaan OKTAR

2021-01-15 14:02:13



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