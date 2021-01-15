Körfez’de ağır hasarlı bina yıkıldı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 1999 yılında yaşanan depremde ağır hasar görüp, hakkında yıkım kararı verilen bina yıkıldı.

Güney Mahallesi’nde bulunan 5 katlı binanın yıkımı için yasal sürecin tamamlanması ile birlikte Körfez Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Vatandaşlara gerekli tebligatların yapılması sonrasında bina boşaltıldı ve yıkıma hazır hale getirildi.

Sabah saatlerinde gerekli güvenlik önlemlerinin alınması sonrasında yıkım işlemine geçildi. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt de yıkım alanına geldi ve çalışma hakkında bilgi aldı. Söğüt, "İlçemizde 99 depreminde ağır hasar alan 3 bina kalmıştı. Birini şu an Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte yıkıyoruz. Diğer iki binayı da en kısa süre içerisinde yıkacağız. Bunun dışında da Körfez’de 60 tane orta hasarlı bina var. Bunların 40 tanesi köylerimizde bulunan tek katlı evler. Dolayısıyla şehir merkezimizde 20 tane var. Onlarla ilgili de son çıkan düzenlemeye göre adımlar atacağız. Yeni düzenleme, vatandaşlarımıza güçlendirme projesini yaparak iskan alma kolaylığı sağlıyor. Eğer gerekli adımları atmazlarsa, onları da yıkmak zorunda kalacağız" dedi.

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