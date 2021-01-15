Körfez Belediyesinden çocuklara kitap hediyesi

Körfez Belediyesi çocuklara pandemi sürecinin anlatıldığı maske ve mesafenin önemine değinilen karikatür hikaye kitabı hediye etti.

Şehit Eren Bülbül Kültür ve Yaşam Merkezinde çocuklara hediye edilen karikatür hikaye kitaplarında, temizlik, maske ve mesafe anlatılıyor. Hikaye kitaplarını çok beğenen çocuklar da çektikleri video ile Başkan Şener Söğüt’e teşekkür etti. Çocukların videosu sonrası mutlu olduğunu belirten Başkan Şener Söğüt, "Sizlerin gülen yüzü ve teşekkürü, bizleri her zaman daha fazla motive ediyor" dedi.

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