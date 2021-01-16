Sultan Baba Türbesi’nin çevresi değişiyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gölcük ilçesi Örcün Köyü’nde bulunan Sultan Baba Türbesinde çevre düzenlemesine devam ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gölcük ilçesi Örcün Köyü’nde bulunan ve atıl durumda olan Osmanlı dönemine ait Sultan Baba Türbesi’nin çevre düzenlemesine devam ediyor. Yaz aylarında vatandaşlar tarafından sıklıkla ziyaret edilen türbe, yeni haliyle vatandaşlara nefes aldıracak bir yer haline gelecek. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekiplerince, alan içerisinde mevcutta bulunan 15 adet oturma alanı sökülerek yenilendi. Alanda bulunan tuvaletler engelli kullanımı için uygun hale getirilerek, bay ve bayan şadırvan alanları oluşturuldu.

Sultan Baba Türbesi çevre düzenlemesi işi kapsamında alanda bulunan beton köprü onarıldı. Köprünün güvenli hale getirilmesi için ekipler tarafından ferforje korkuluk yapıldı. Alan içerisinde yer alan çeşme de ekipler tarafından yenilendi. Alan içinde gerekli görülen yerlere ferforje yapımı devam ediyor. Alan içerisinde yer alan yürüyüş ve bağlantı yollarına granit küptaş döşendi. Taş duvarların onarıldığı park alanı içerisine uygun noktalara vatandaşların kullanımı için bank ve piknik masası yerleştirilecek.

Sultan Baba Türbesi çevre düzenlemesi işi kapsamında alanın daha yeşil bir görüntüye kavuşması için de çalışmalar yapılıyor. Bu kapsamda alan içerisine uygun noktalara bitkiler ekildi. Ayrıca alana 15 adet dişbudak, 15 adet meşe, 45 adet karayemiş ağacı ekildi. Bin 850 metrekare alana rulo çim serimi ve otomatik sulama sistemi yapıldı. Mevcut otopark yenilenip kullanıma uygun hale getirildi.

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