Pandemi döneminde E-ticarete yoğunluk iç piyasayı canlandırdı TÜSİKON Genel Başkanı Orhan Beşiktepe: “E-ticaret, pandemi döneminde yüzde 200 artış sağlamıştır”

Üreticiler Sanayiciler ve İş Adamları Konfederasyonu (TÜSİKON) Genel Başkanı Orhan Beşiktepe, pandemi döneminde eticaretin yüzde 200 artarak iç piyasayı canlandırdığını söyledi.

TÜSİKON Genel Başkanı Orhan Beşiktepe, pandemi döneminde eticaretin faydaları, e ticarette artış gösteren sektörleri ve güvenirliliği hakkında açıklamalarda bulundu. Eticaretin birçok olumlu etkilerinin yanı sıra olumsuz etkileri ve eksiklikleri olduğunu belirten Başkan Beşiktepe, tüketicilerin elektronik ortamda ticaret yapmadan önce firmaların çok iyi araştırılması gerektiğini dile getirdi. Beşiktepe, pandemi döneminde yüzde 200 artan eticaretin iç piyasayı canlandırdığını ifade etti.

Eticaretin pratik olmasından ve tüketicilerin yerli ürünlere ağırlık vererek iç piyasaya canlılık vermesinden bahseden Başkan Beşiktepe, “Korona virüsü dünyayı etkisi altına almasıyla beraber ülkelerin salgını en aza indirmek için tedbirleri alınması ile Türkiye’de öncelikle eğlence mekanları ile beraber hizmet sektörlerine de sınırlama getirmesi ile beraber küçük işletmeler olumsuz etkilenmeye başlasa da firmaların ekonomi çarkını durdurmamak için ticareti sanala taşımaları ile eticaret, pandemi döneminde yüzde 200 artış sağlamıştır. Eticaretin pratik olması birçok ürüne evden çıkmadan ve çok kısa zamanda ulaşılması, temassız ödeme imkanı, gibi nedenler eticaretin yükselmesine neden olmuştur. Hayatımıza eticaretin girmesi ile ticarete yeni kavramlar trendler meydana gelişmiştir. Bunların başında abonelik hizmetleri, medikal ürünler, online gıda, temizlik ürünleri, canlı yayınlar, sesli ticaretleri sayabiliriz. Eticaret ile beraber dikkat çeken bir diğer unsur ise tüketicinin yerli ürünlere ağırlık vererek iç piyasada yerli ürünlere canlılık getirmesidir. Bildiğiniz üzere, dijital teknolojilerle birlikte dünya daha hızlı dönmeye başladı. Bu hıza ayak uyduramayanlar maalesef sınıfta kalırken, çağı yakalayanlar fırsatı değerlendirerek hızlarına hız katıyor, hedeflerine ulaşma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Rakiplerimizin bir adım önüne geçmek için önemli bir fırsatta eihracattır. Eihracat, ihracatçı sayımızla birlikte ihraç ettiğimiz ürün ve ihracat yaptığımız ülke sayısını artırmak için son derece etkili bir araç. Eskiden ihracatçı firmaların hedef pazarlarında bir satış ve pazarlama ağı kurmaları ya da ürünlerini satacak bir aracı bulmaları gerekirdi. Artık devir değişti. KOBİ'ler eticaret platformları sayesinde yurtdışındaki tüketicilere doğrudan ulaşabiliyorlar” dedi.

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