Belediye işçisinin köpeklerle oyunu yürekleri ısıttı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Dinçer AKBİR/DARICA (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Darıca Belediyesi'nde görevli bir işçisinin, beslediği sokak köpekleriyle oynadığı anların görüntüsü yürekleri ısıttı.

Darıca Belediyesi´nin sosyal medya hesaplarından bugün, bir belediye işçisinin sokak köpekleriyle oynadığı anlar paylaşıldı. Görüntülerde, sokak köpekleri kendilerini sürekli besleyen belediye işçisinin üzerine atlayarak sevgilerini gösteriyor. Belediye işçisinin de gülerek köpekleri sevdiği video, izleyenlerin yüreklerini ısıtırken, görüntüler tebessümle izlendi. DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Darıca Dinçer AKBİR

2021-01-17 01:01:26



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.