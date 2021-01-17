İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ´nde kar yağışı etkili olurken, TEM Otoyolu´nun İzmit geçişinde TIR´ın karla kaplı yolda kayması sonucu yol ulaşıma kapandı. Karayolları ekipleri TIR´ı yoldan çekmek için çalışma başlattı. Kocaeli´nde akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı sabaha kadar devam etti. Sabah saatlerinde TEM Otoyolu İzmit geçişi Gültepe mevkiinde bir TIR´ın karla kaplı yolda kayması sonucu Ankara istikameti ulaşıma kapandı. TIR´ın makaslaması nedeniyle araç hareket etmedi. Karayolları ekipleri bölgeye gelerek TIR´ın çekilmesi için çekici çağırdı. Yolun ulaşıma kapanması nedeniyle sürücüler ve araçta bulunanlar kar yağışı altında araçlarında bekledi. Yolun ulaşıma açılması için çalışmalar devam ediyor. DHA-Genel Türkiye-Kocaeli Mesut ÇATAK
2021-01-17 10:48:48
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