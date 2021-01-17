Erkekler Basketbol 1.Ligi: KBB Kağıtspor: 89 - Ankara Anadolu Basket: 81

Erkekler Basketbol 1. Ligi 15. hafta karşılaşmasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor evinde ağırladığı Ankara Anadolu Basket’i 8981 mağlup etti.
Salon: Atatürk Spor Salonu
Hakemler: İbrahim Altıntaş xx, Göksun Öz xx, Burak Yılmaz xx
KBB Kağıtspor: Burak Şaşmaz xx 7, Kerem Bulat x, Can Altıntığ xx 3, Sertay Gürsu xxx 5, Mert Ulutaş xx 6, Horace Gilbert Spencer xxx 18, Bahadır Şimşek xx 2, Bahadır Tarcan x, Anıl Atamış x, Sertan İbrahim Sarı xxx 10, Hakan Şanlı xx 13, Keshun Deion Sherrill xxx 25
Başantrenör: Ahmet Murat Yolcu
Ankara Anadolu Basket: Emre Özkan x 6, Çağatay Afşar xx 9, Ali Berent Kavaklıoğlu x 5, Murat Atar x 6, Oktay Gürel x 3, Muhammed Faik Altınkalem x, Kutay Akpulat xxx 37, Anıl Sungur xxx 15
Başantrenör: Hakan Köktaş
1. Periyot: 3413 ( Kocaeli BŞB Kağıtspor lehine)
Devre: 5535 (Kocaeli BŞB Kağıtspor lehine)
3. Periyot: 7054 ( Kocaeli BŞB Kağıtspor lehine)
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.