Erkekler Basketbol 1.Ligi: KBB Kağıtspor: 89 - Ankara Anadolu Basket: 81

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Erkekler Basketbol 1. Ligi 15. hafta karşılaşmasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor evinde ağırladığı Ankara Anadolu Basket’i 8981 mağlup etti.



Salon: Atatürk Spor Salonu

Hakemler: İbrahim Altıntaş xx, Göksun Öz xx, Burak Yılmaz xx

KBB Kağıtspor: Burak Şaşmaz xx 7, Kerem Bulat x, Can Altıntığ xx 3, Sertay Gürsu xxx 5, Mert Ulutaş xx 6, Horace Gilbert Spencer xxx 18, Bahadır Şimşek xx 2, Bahadır Tarcan x, Anıl Atamış x, Sertan İbrahim Sarı xxx 10, Hakan Şanlı xx 13, Keshun Deion Sherrill xxx 25

Başantrenör: Ahmet Murat Yolcu



Ankara Anadolu Basket: Emre Özkan x 6, Çağatay Afşar xx 9, Ali Berent Kavaklıoğlu x 5, Murat Atar x 6, Oktay Gürel x 3, Muhammed Faik Altınkalem x, Kutay Akpulat xxx 37, Anıl Sungur xxx 15

Başantrenör: Hakan Köktaş



1. Periyot: 3413 ( Kocaeli BŞB Kağıtspor lehine)

Devre: 5535 (Kocaeli BŞB Kağıtspor lehine)

3. Periyot: 7054 ( Kocaeli BŞB Kağıtspor lehine)



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