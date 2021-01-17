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YOL ULAŞIMA AÇILDI

TEM Otoyolu´nun İzmit geçişi Gültepe mevkiinde TIR´ın karla kaplı yolda kayması sonucu Ankara istikameti ulaşıma kapanırken, yapılan çalışmalar sonucu yol tek şeritten ulaşıma açıldı. TEM Otoyolu Ankara istikametine giden araçlar yolun kapalı kaldığı sırada D-100 Karayolu´na yönlendirildi. Yolun kapalı kaldığı sırda yolda kalan araçlar ise yaklaşık 3,5 saat sonra yolun ulaşıma açılmasıyla ilerlemeye başladı. Karayolları ekipleri çalışmalarına devam ederken, kar küreme ve tuzlama çalışması yapıldı. DHA-Genel Türkiye-Kocaeli Selda Hatun TAN

2021-01-17 11:59:03



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