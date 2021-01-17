Kocaeli'de kurallara uymayan 200 şahsa ceza uygulandı

Kocaeli'de polis ekiplerince yapılan denetimlerde korona virüs önlemlerini ihlal eden 200 şahsa idari para cezası uygulandı.

Kocaeli'de polis ekipleri, korona virüs salgının önlenmesine yönelik alınan tedbirlere ilişkin denetimlerini sürdürüyor. Dün yapılan ve kent genelinde 620 iş yerinin denetlendiği denetimde, 13 bin 117 şahıs sorgulandı. Yapılan denetimlerde maske takmayan 38, yasaklanan yerde sigara içen 7, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 123, sosyal mesafe kuralına uymayan 32 şahıs olmak üzere toplamda 200 kişiye idari para cezası uygulandı. Ayrıca aranan 90 şahıs da yakalandı.

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