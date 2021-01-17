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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

KBB Kağıtspor, ilk yarıyı 3. bitirdi

İHA

KBB Kağıtspor, ilk yarıyı 3. bitirdi

Erkekler Basketbol Ligi’nde mücadele eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor, Ankara Anadolu Basket’i galibiyetinin ardından ligin yarısını 3.bitirdi.

Türkiye Basketbol Ligi’nde (TBL) mücadele eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor Erkek Basketbol Takımı, 20202021 sezonunun ilk yarısını Ankara Anadolu Basket karşılaşmasıyla tamamladı. 8981 biten karşılaşmanın ardından sezonu galibiyetle yarılayan mavibeyazlılar, rotasını ikinci yarının hazırlıklarına çevirdi. 15 haftada galibiyet sayısını 9’a, puanını da 24’e çıkaran Kağıtspor, ligi Akhisar Belediye Basketbol ve Bornova Belediyespor’un ardından 3. olarak yarıladı.

12 şehirden 16 takımın yarıştığı TBL’nin ikinci yarısı 29 Ocak Cuma günü başlayacak. Ligi lider bitiren ve playoff final serisini kazanan iki takım Basketbol Süper Ligi’ne yükselecek. Öte yandan sezonun ikinci yarısında TRT Spor 2, cuma ve pazartesi günleri oynanacak birer maçı naklen yayınlayacak. Ligin diğer maçları ,Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından youtube üzerinden canlı yayınlanmaya devam edecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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