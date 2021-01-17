Başiskele'de karla mücadele sürüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başiskele'de karla mücadele sürüyor

İHA

Başiskele'de karla mücadele sürüyor

Başiskele Belediyesi, ilçenin yüksek kesimlerinin ardından kent merkezinde de başlayan yoğun kar yağışı sonrası ilçede ulaşımın olumsuz etkilenmemesi için karla mücadeleye başladı. Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü de yılın ilk karında belediye ekibini yalnız bırakmadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine ilçede etkisini gösterecek kar yağışı öncesi hazırlıklarını tamamlayan Başiskele Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, karla mücadele ekiplerini hazırlayarak teyakkuza geçmişti. Cuma günü Başiskele'nin yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı sonrası karla mücadeleye başlayan ekipler, kırsal mahallelerdeki ana arterleri kar küreme araçlarıyla temizleyerek ulaşımın aksamasına engel oldu. Buzlanmaya karşı tuzlama çalışmaları da gerçekleştirilen yollarda ekipler, vardiyalı bir şekilde çalışarak vatandaşların mağdur olmasını önledi. Yoğun kar yağışının kent merkezinde de dün akşam saatlerinden itibaren başlamasıyla Başiskele beyaza büründü. Kent merkezi için de teyakkuzda olan karla mücadele ekipleri, kentin her bir mahallesinde araç ve yaya trafiğinin olumsuz etkilenmemesi için akşam saatlerinden itibaren yollarda kar küreme ve tuzlama çalışmalarını gerçekleştirdi. Özellikle sokağa çıkma kısıtlamasından muaf sağlık çalışanlarının ve kolluk kuvvetlerinin hizmetlerinin aksamaması ve fabrika işçilerini taşıyan servis araçlarının güzergahlarında herhangi bir sorun yaşamaması için belediye ekiplerinin gece gündüz demeden özverili çalışmalarıyla yollar kardan temizlendi buzlanmaya karşı tuzlandı.

119 personel görevde
Başiskele Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince kurulan karla mücadele ekipleri ilçenin 37 mahallesinde araç ve yaya trafiğinin olumsuz etkilenmemesi için gece gündüz demeden 7 gün 24 saat karla mücadele edecek. Fen İşleri Müdürlüğü’nün 2021 yılı karla mücadele programı kapsamında; 9 adet JCB, 4 adet tuz atma kamyonu, 3 adet greyder, 3 adet loder, 2 adet kar küreme bıçaklı kamyon, 5 adet sokaklara tuz atmak için kamyonet ile toplamda 119 personel görev yapıyor.
Korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen belediye ekiplerince özellikle vatandaşların yoğun olarak kullandığı kaldırımlar, cami avlusu girişçıkışları ve merdivenleri, sağlık ocakları girişçıkışları, market ve dükkan önleri, toplu taşıma kooperatifleri girişçıkışları gibi alanlardaki kar birikintileri el süpürgeleriyle süpürüldü ve buzlanmaya karşı tuzlandı.

Başkan Özlü'den ekiplere destek
Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü de, ilçede vatandaşların mağdur olmaması için kırsal kesimlerde ve merkezde tüm cadde ve sokaklarda karla mücadele eden ekipleri sahada ziyaret etti. Ekibine teşekkür eden Başkan Özlü, "Kurak geçen bir sonbahar ve Aralık ayından sonra çok şükür ki Rabbimiz bizlere kar yağışı gönderdi. Biz kar yağışını bir nimet olarak görüyoruz. Barajlarımızın dolması ve doğal kaynak sularımızın varlığını koruması için kar yağışı çok önemli. Ama biz belediye olarak bu yoğun kar yağışında halkımızın mağdur olmaması için ekiplerimizle birlikte yoğun bir mesai gerçekleştirerek Başiskelemiz'in yüksek kırsal mahallelerimiz dahil karla kapanan yol bırakmadık. Hemşehrilerimizin güvenli ulaşımı adına mesai kavramı gözetmeksizin seferber olduk" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Büyükşehir, sokak hayvanları için 1,5 ton mama dağıttı
YEREL HABERLER Büyükşehir, sokak hayvanları için 1,5 ton mama ...
KBB Kağıtspor, ilk yarıyı 3. bitirdi
YEREL HABERLER KBB Kağıtspor, ilk yarıyı 3. bitirdi
Kocaeli'de kurallara uymayan 200 şahsa ceza uygulandı
YEREL HABERLER Kocaeli'de kurallara uymayan 200 şahsa ceza uygulandı
İzmit Belediyesinden kar küreme ve tuzlama çalışması
YEREL HABERLER İzmit Belediyesinden kar küreme ve tuzlama çalışması
Kocaeli’nin tüm ilçelerinde tıbbi bitkiler yetiştirilecek
YEREL HABERLER Kocaeli’nin tüm ilçelerinde tıbbi bitkiler ...
Karla kaplı yolda kayan TIR, TEM Otoyolu´nu ulaşıma kapattı (2)
YEREL HABERLER Karla kaplı yolda kayan TIR, TEM Otoyolu´nu ulaşıma ...
Körfez'de kar mesaisi
YEREL HABERLER Körfez'de kar mesaisi
Erkekler Basketbol 1.Ligi: KBB Kağıtspor: 89 - Ankara Anadolu Basket: 81
YEREL HABERLER Erkekler Basketbol 1.Ligi: KBB Kağıtspor: 89 - Ankara ...
TEM Otoyolu, makas atan tır sebebiyle kapandı
YEREL HABERLER TEM Otoyolu, makas atan tır sebebiyle kapandı
Kartepe’de kaybolan doktorun arama çalışmaları 4. gününde devam ediyor Cinayet Büro Amirliği ekipleri Tolun için harekete geçti
YEREL HABERLER Kartepe’de kaybolan doktorun arama çalışmaları 4. ...
Kayıp doktoru arama çalışmaları 4'üncü gününde devam ediyor
YEREL HABERLER Kayıp doktoru arama çalışmaları 4'üncü gününde devam ...
Karla kaplı yolda kayan TIR, TEM Otoyolu´nu ulaşıma kapattı 
YEREL HABERLER Karla kaplı yolda kayan TIR, TEM Otoyolu´nu ulaşıma ...
Beyaza bürünen Kocaeli havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Beyaza bürünen Kocaeli havadan görüntülendi
Büyükşehirden akıllı uygulama
YEREL HABERLER Büyükşehirden akıllı uygulama
Lapa lapa kar altında denetimler sürdü Soğuk hava ve kara rağmen denetimler sürüyor
YEREL HABERLER Lapa lapa kar altında denetimler sürdü Soğuk hava ve ...
Valilikten kayıp doktor açıklaması
YEREL HABERLER Valilikten kayıp doktor açıklaması
Belediye işçisinin köpeklerle oyunu yürekleri ısıttı
YEREL HABERLER Belediye işçisinin köpeklerle oyunu yürekleri ısıttı
Yerler karla kaplanınca, kısıtlamaya rağmen sokağa döküldüler
YEREL HABERLER Yerler karla kaplanınca, kısıtlamaya rağmen sokağa ...
Kocaeli’yi yoğun kar yağışı etkisi altına aldı Lapa Lapa yağan kar kenti beyaza bürüdü
YEREL HABERLER Kocaeli’yi yoğun kar yağışı etkisi altına aldı Lapa ...
Suçüstü yakalanan kaçak midye avcısı, 'Hırsızlık mı yapıyorum?' diyerek, kendisini savundu
YEREL HABERLER Suçüstü yakalanan kaçak midye avcısı, 'Hırsızlık mı ...
Kayıp doktoru 100 kişilik arama kurtarma ekibi arıyor (3)
YEREL HABERLER Kayıp doktoru 100 kişilik arama kurtarma ekibi arıyor ...
Kayıp doktoru 100 kişilik arama kurtarma ekibi arıyor (2)
YEREL HABERLER Kayıp doktoru 100 kişilik arama kurtarma ekibi arıyor ...
Kartepe’de kaybolan doktoru arama çalışmalarından yine sonuç çıkmadı 155 kişi havadan ve karadan taradıkları bölgede doktorun izine rastlayamadı
YEREL HABERLER Kartepe’de kaybolan doktoru arama çalışmalarından ...
Büyükşehir kar timi teyakkuzda
YEREL HABERLER Büyükşehir kar timi teyakkuzda