İzmit'in 600 yıllık zeytin ağacından kar manzarası

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İzmit Belediyesi tarafından Sabri Yalım Parkına getirilerek kentin yeni sembollerinden biri haline gelen yaklaşık 600 yıllık zeytin ağacı, kar yağışıyla birlikte bembeyaz bir görüntüye kavuştu.

İzmit Belediyesi tarafından getirilen 600 yıllık zeytin ağacı, İzmit’te ilk kar yağışını gördü. Sabri Yalım Parkında vatandaşların sıklıkla özçekim yaptığı 600 yıllık zeytin ağacı, dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışıyla birlikte yeni görünümüne kavuştu. Asırlık ağacın kar taneleri ile bezenmiş dalları kente hoş bir görünüm kazandırdı.

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