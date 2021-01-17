Kayıp doktoru arayan itfaiyeciler, mahsur kalan keçiyi kurtardı



Alişan KOYUNCU-Dinçer AKBİR/KARTEPE(Kocaeli),(DHA) KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde kaybolan Doktor Uğur Tolun'u (51) aramak için bölgeye gelen itfaiye ekipleri, çalışmalar sırasında uçurumda mahsur kalan keçiyi kurtardı. Keçi, sahibine teslim edildi.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde özel bir hastanede görev yapan ve 13 Ocak'tan beri kendisinden haber alınamayan doktor Uğur Tolun'u arama çalışmaları 4'üncü gününde de devam ediyor. Arama kurtarma çalışmalarında destek için bölgeye gelen ve yamaçlarda doktora ait bir iz arayan itfaiye ekipleri uçurumda mahsur kalan bir keçiyi fark etti. Bunun üzerine keçinin bulunduğu yere giden 3 itfaiye eri, keçiyi mahsur kaldığı yerden çıkararak güvenli bir noktaya getirdi. Keçi daha sonra sahibine teslim edildi.

DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Kartepe Alişan KOYUNCU-Dinçer AKBİR

2021-01-17 14:18:16



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