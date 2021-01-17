Kocaeli’de itfaiye erleri doktoru ararken keçiyi kurtardı

Kocaeli’de kayıp doktor Uğur Tolun’u arama çalışmalarına katılan Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, uçurumda karlar arasında mahsur kalan bir keçiyi kurtardı.

Kocaeli’de özel bir hastanede görev yapan 51 yaşındaki Dr. Uğur Tolun, 13 Ocak Çarşamba günü 41 EF 389 plakalı aracı ile Kartepe sınırları içindeki Samanlı Dağları’na gideceğini söyleyerek evinden ayrıldı. Tolun’dan haber alamayan ailesinin ihbarı üzerine Kartepe’de başlatılan arama çalışmaları bugün de devam ediyor. Arama çalışmalarına katılan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, bugün çalışmalar sırasında uçurumda mahsur kalan bir keçi olduğunu fark etti. Karların içinde mahsur kalan keçi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sahibine teslim edildi.

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