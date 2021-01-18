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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kocaelispor'da Mustafa Reşit Akçay dönemi

İHA

Kocaelispor'da Mustafa Reşit Akçay dönemi

Misli.com 2. Lig takımlarından Kocaelispor, Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay ile 2.5 yıllık anlaşmaya vardı.
2. Lig ekiplerinden Kocaelispor, 11 biten Hekimoğlu Trabzon maçının ardından Teknik Direktör Erhan Altın ile karşılıklı anlaşarak, yollarını ayırmıştı. Teknik direktörlük görevi için görüşmeler yapan Kocaelispor yönetimi, Mustafa Reşit Akçay ile yaptıkları görüşmede 2.5 yıllık anlaşmaya vararak sözleşme imzaladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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