Kocaeli’de midibüs ile tır çarpıştı: biri ağır 10 yaralı

Kocaeli’nin Gebze ilçesi Kuzey Marmara Otoyolu bağlantı yolunda turistleri taşıyan midibüs ile tırın çarpışması sonucunda biri ağır olmak üzere 10 kişi yaralandı.

Olay, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Kuzey Marmara Otoyolu bağlantı yolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, içerisinde turist kafilesinin olduğu öğrenilen M.Ş. idaresindeki 34 GM 337 plakalı midibüs, kar yağışı sonrasında yolda oluşan buzlanma nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu hemen önünde seyreden M.B. yönetimindeki 16 HBL 13 plakalı tıra çarptı. Çarpışmanın etkisiyle midibüsün içinde bulunan turistler ve sürücü yaralandı. Kazayı görenler durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede kazanın meydana geldiği adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra ambulanslara alınan yaralılar, tedavi edilmek üzere çeşitli hastanelere kaldırıldı. Midibüs şoförünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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