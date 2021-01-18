Büyükşehir kadınlara hizmette sınır tanımıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyükşehir kadınlara hizmette sınır tanımıyor

İHA

Büyükşehir kadınlara hizmette sınır tanımıyor

Türkiye'nin farklı illerinden kadınlar, Büyükşehir Belediyesi’nin kadınlara yönelik ‘Anne Şehir’ projesi ile internet üzerinden çevrimiçi egzersizlere katılma imkânı buldu.
Kocaeli’de yaşayan kadınlara yönelik faaliyetlerine salgına rağmen devam eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ‘Anne Şehir’ projesi kapsamında hizmetlerine çevrimiçi olarak devam ediyor. Spordan diyetisyen desteğine kadar birçok alanda kadınlara hizmet veren Büyükşehir Belediyesi’nin çevrimiçi egzersizlerine Türkiye’nin farklı illerinden kadınlar da katılma imkânı buluyor. Proje internet ortamına taşınınca Türkiye’nin farklı illerinden kadınlar da Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğünce yürütülen projeye katılma imkânı buldu. İl dışından projeye dâhil olan yeni katılımcılarla birlikte ‘Anne Şehir’ projesinden faydalananların sayısı da artıyor.
Trabzon’da ikamet eden Eylem Özer, Büyükşehir Belediyesi’nin projesine katılanlardan biri. Dört yıl önce Gebze’de olması nedeniyle, “Evden Okula, Haydi Anneler Spora” adıyla Gebze’de başlayan Anne Şehir projesinin ilk zamanlarına da şahit olan Eylem Özer, Trabzon’a taşındıktan sonra projeden kopmadı. Özer; “Pandemi döneminde herkes gibi ben de evde hareketsiz kaldım. Aktif spor yapan biri olarak bu durum beni çok rahatsız ediyordu. İnternet ortamında gördüğüm bir paylaşımla ben de talepte bulundum. Hemen bana dönüldü ve ben de kendimi bu projenin içinde buldum. Birçok arkadaşımı da projeye dâhil ettim. Onlar da çok memnunlar. Haftanın üç günü spor yapıyor olmak kendimizi daha iyi hissetmemizi sağlıyor. Bundan dolayı bu projede emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.
Ankara’da yaşayan Ayşe Altay da Kocaeli’nde yaşayan ablasının önerisi, Özge Çakıroğlu ise kuzeninin tavsiyesi üzerine projeye dâhil oldu. Çakıroğlu ve Altay, zor zamanlardan geçilen bugünlerde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin il dışında olanlar için böyle bir çalışma uygulamasının oldukça düşünceli bir hareket olduğunu söyledi ve pandemi sürecini hareketli bir şekilde geçirmelerine vesile olduğu için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ettiler. Isparta’da yaşayan Emel Kaleli ise sunulan bu hizmetin çok etkili olduğunu belirtti. Kaleli, “Bu proje evde çocuğumuzla birlikte spor yapma imkânı sağlıyor. Spora ve sağlıklı yaşama teşvik ediyor. Gelecek nesillere örnek olmamızı sağlıyor. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.
‘Anne Şehir’ projesiyle kişilerin fiziksel özelliklerine göre oluşturulan gruplara özel olarak hazırlanan egzersiz planıyla uzmanlar tarafından pilates ve aerobik egzersizleri yaptırılıyor. Salgın sürecinde sunulan bu hizmet sayesinde ev ortamında egzersiz yapma imkânı bulan kadınlar, hem bedensel hem de zihinsel bakımdan rahatlama imkânı buldu. İl dışından katılmak isteyenler için çevrimiçi egzersizler haftanın 3 günü 40’ar dakikalık seanslar halinde uygulanıyor. Projeden faydalanmak isteyenlerin katılım formunu doldurmaları gerekiyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Körfez’deki ağır hasarlı bina yıkıldı
YEREL HABERLER Körfez’deki ağır hasarlı bina yıkıldı
Gebze Zabıtası denetimlerini sürdürüyor
YEREL HABERLER Gebze Zabıtası denetimlerini sürdürüyor
Başkan Bıyık, karda sokak hayvanlarını besledi
YEREL HABERLER Başkan Bıyık, karda sokak hayvanlarını besledi
Büyükşehir ekipleri karla mücadeleyi sürdürüyor
YEREL HABERLER Büyükşehir ekipleri karla mücadeleyi sürdürüyor
Yetki belgesi olan emlak firmalarına gün doğdu
YEREL HABERLER Yetki belgesi olan emlak firmalarına gün doğdu
Karlı yolda yan yatan minibüsü iş makinesi ile kurtardılar
YEREL HABERLER Karlı yolda yan yatan minibüsü iş makinesi ile ...
Kocaeli’de midibüs ile tır çarpıştı: biri ağır 10 yaralı
YEREL HABERLER Kocaeli’de midibüs ile tır çarpıştı: biri ağır 10 ...
İzmit Belediyesi'nden seraları zarar gören çiftçilere destek
YEREL HABERLER İzmit Belediyesi'nden seraları zarar gören çiftçilere ...
Kocaelispor'da Mustafa Reşit Akçay dönemi
YEREL HABERLER Kocaelispor'da Mustafa Reşit Akçay dönemi
Kuş avlamak isterken akrabasını yaraladı Önce yanlışlıkla yaraladı, sonra ambulansa haber verdi
YEREL HABERLER Kuş avlamak isterken akrabasını yaraladı Önce ...
Kocaeli’de eğlenceli kar manzaraları Çocuklar karın keyfini poşetle kayarak çıkardı
YEREL HABERLER Kocaeli’de eğlenceli kar manzaraları Çocuklar karın ...
Çalgılı çengili kar kutlaması Uzun zaman sonra yağan karı böyle kutladılar
YEREL HABERLER Çalgılı çengili kar kutlaması Uzun zaman sonra yağan ...
Karlı yolları verilen mücadele Akmeşe’yi elektriğe kavuşturdu
YEREL HABERLER Karlı yolları verilen mücadele Akmeşe’yi elektriğe ...
Soğuktan donmak üzere olan buzağıyı arabasına alarak kurtardı Sahibinin öldü sandığı ineği kar içinde yavrusuyla birlikte buldu
YEREL HABERLER Soğuktan donmak üzere olan buzağıyı arabasına alarak ...
Yasağa rağmen kumar oynayan 12 şahsa ceza yağdı
YEREL HABERLER Yasağa rağmen kumar oynayan 12 şahsa ceza yağdı
Arama çalışmalarının 4. gününde, kaybolan doktora ulaşılmadı
YEREL HABERLER Arama çalışmalarının 4. gününde, kaybolan doktora ...
Asansör boşluğuna düşen genç kızı itfaiye ekipleri kurtardı
YEREL HABERLER Asansör boşluğuna düşen genç kızı itfaiye ekipleri ...
Asansör boşluğundan düşen 16 yaşındaki Zeynep, yaralandı
YEREL HABERLER Asansör boşluğundan düşen 16 yaşındaki Zeynep, ...
Kayıp doktoru arama çalışmaları 4'üncü gününde devam ediyor (4)
YEREL HABERLER Kayıp doktoru arama çalışmaları 4'üncü gününde devam ...
Çayırova’da karla mücadele sürüyor
YEREL HABERLER Çayırova’da karla mücadele sürüyor
Kayıp doktoru arama çalışmaları 4´üncü gününde devam ediyor (3)
YEREL HABERLER Kayıp doktoru arama çalışmaları 4´üncü gününde devam ...
Kocaeli’de itfaiye erleri doktoru ararken keçiyi kurtardı
YEREL HABERLER Kocaeli’de itfaiye erleri doktoru ararken keçiyi ...
Kayıp doktoru arama çalışmaları 4'üncü gününde devam ediyor (2)
YEREL HABERLER Kayıp doktoru arama çalışmaları 4'üncü gününde devam ...
Kocaeli’de kaybolan doktoru arama çalışmaları sürüyor Vali Yavuz: “Ulaşıncaya kadar devam edeceğiz”
YEREL HABERLER Kocaeli’de kaybolan doktoru arama çalışmaları ...