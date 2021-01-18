Kocaeli’de yollar ve arabalar buz tuttu

Kocaeli’de 4 gündür süren kar yağışı sonrasında sokağa çıkan vatandaşlar, araçlarını kaplayan buzları temizlemekte güçlük çekti. Soğuk havada bazı alanlarda oluşan buz sarkıtları ise görenleri şaşırttı.

Kocaeli’de 4 gündür etkili olan yağışı yerini buzlanmaya bıraktı. Kent genelinde hava sıcaklığı eksi dereceye kadar düşerken, yollarda buzlanma ve don olayı meydana geldi. Ayrıca iki günlük sokağa çıkma yasağında dışarı çıkamayan vatandaşlar yasağın bitmesiyle arabaların üstünde biriken donmuş karı temizlemekte zorluk çekti. Soğuk havada bazı alanlarda oluşan buz sarkıtları ise görenleri şaşırttı.

Kar yağışının rahmet olduğunu söyleyen Ömer Faruk Yıldırım adlı vatandaş, “Kocaeli’ye güzel bir kar yağışı 4 sene önceydi, biraz daha yağmasını temenni ediyorum. Kış ayı kışlığını yapmalı ki yaz ve bahar günlük gülistanlık olsun. Artık sular dolsun, barajlar dolsun ve su ihtiyacı giderilsin. Kara facia dememek lazım. Bu soğukların gelmesiyle koronanın da son bulmasını temenni ediyoruz, çünkü soğuklarda malumunuz mikroplarda ölür. Yazın çoğaldığı aldığı gibi kışın da mikroplar ölür. Tabi biz suyun kıymetini ve iklimin kıymetini iyi anlamamız lazım. Maalesef toplum olarak suyu çok israf ediyoruz. Özellikle bu sene kar yağmamış olsa kuraklık geçiririz, kışın böyle geçerse yazın daha fena olur. Onun için dua edelim rahmet yağsın ve sularımız yazın olsun. Vatandaşlara özellikle bu aylarda araçlarına, evdeki kaloriferlerin bakımlarını yaptırsınlar. Araçlarda antifiriz eksi 10’a kadar düşeceği söyleniyor. Vatandaşların tedbirli olmaları, kış lastiklerini değiştirmemişlerse değiştirmelerini, araçların bakımlarını güzelce yapsınlar ve trafiğe mecbur kalmadıkça karlı havalarda dışarı çıkmasınlar. Toplu taşıma araçlarını kullanmayı tercih etsinler” dedi.

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