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Havalı tüfekle serçeye ateş etti, seken mermi akrabasını yaraladı

DHA

Havalı tüfekle serçeye ateş etti, seken mermi akrabasını yaraladı


İZMİT (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde serçelere ateş eden M.K.'nin (21) havalı tüfeğinden çıkan mermi, duvardan sekip akrabası E.K. (70) isimli kadının karnına isabet etti. E.K. hafif yaralanırken, M.K. hakkında soruşturma başlatıldı.
Olay, dün saat 17.00 sıralarında, İzmit ilçesi Çayırköy Mahallesi'nde meydana geldi. M.K. kendisine ait havalı tüfekle serçelere ateş ederken, duvara çarparak seken mermi, akrabası E.K.'nin karnına isabet etti. Hafif yaralanan E.K., ihbar üzerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
Jandarma, soruşturma kapsamında M.K.'ye ait tüfeğe el koydu. Jandarmadaki işlemlerinin ardından M.K., 'Taksirle yaralama' suçundan sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. M.K.'ye Kabahatler Kanunu kapsamında 204 TL idari para cezası uygulandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Selda Hatun TAN
2021-01-18 12:57:53

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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