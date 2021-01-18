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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayıp doktoru 175 kişilik ekip arıyor

DHA

Kayıp doktoru 175 kişilik ekip arıyor


Ergün AYAZ-Dinçer AKBİR/KARTEPE (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, 5 gün önce evinden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Doktor Uğur Tolun´u (51) arama çalışmaları, bugün sabah saatlerinde yeniden başladı. 175 kişilik ekip, karla kaplı ormanlarda Tolun´u arıyor.
Başiskele ilçesinde özel bir hastanede görev yapan Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Uğur Tolun, 13 Ocak günü Kartepe´de bulunan evinden çıktı. Kamyoneti ile en son Maşukiye´de görülen Uğur Tolun´dan bir daha haber alınamadı. Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD, AKUT, İHH, itfaiye ve diğer sivil toplum kuruluşlarına ait arama kurtarma ekipleri arama yaparken, bölgeyi bilen ve arazi araçları olan vatandaşlar da çalışmalara destek oluyor. Jandarmaya ait iz takip köpeklerinin kullanıldığı çalışmalarda, 4 dron ile de havadan girilmeyen yerler kontrol ediliyor.
DEV KUYU BÖLGESİNE YOĞUNLAŞTILAR
Ekipler bugün arama çalışmalarını, özellikle girilmesi güç olan ve oteller bölgesinin altında bulunan Dev Kuyu olarak bilinen bölge ile Kuzu Yayla, Molla Yakup, Menekşe ve İnönü yaylalarında yoğunlaştırdı.
Ayrıca polis ile jandarma ekipleri Derbent, Balaban, Maşukiye mevkiinde bulunan site, villa ve özel mülklerin güvenlik kameralarını inceleyerek görüntü elde etmeye çalışacak.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Kartepe Ergün AYAZ-Dinçer AKBİR
2021-01-18 13:17:45

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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