Hafta sonu sokak hayvanları unutulmadı

Korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarında sokak hayvanlarını unutmayan Körfez Belediyesi, birçok noktaya mama, yem ve su bıraktı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanmaya devam eden sokağa çıkma kısıtlamalarında hiçbir zaman unutmadığı sokak hayvanlarına yönelik yemleme çalışmalarına devam eden Körfez Belediyesi personeli, bu hafta sonu da şehrin birçok noktasına yem, mama ve su bıraktı. Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında sadece kent merkezine değil, kar yağışının yoğun olduğu tepe noktalara da mama bırakıldı. Yetkililer, besin kaynağı bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarını yalnız bırakmadıklarını söyleyerek, "Sessiz dostlarımızın her zaman yanındayız" diye konuştu.

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