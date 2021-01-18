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Haluk TURGUT/GEBZE (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, turistleri taşıyan midibüsün TIR'a çarpması sonucu 10 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, Kuzey Marmara Otoyolu bağlantısı Gebze Muallimköy mevkisinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Memduh Şık yönetimindeki 34 GM 337 plakalı turistleri taşıyan midibüs, aynı yöne giden Muharrem Bahar yönetimindeki 16 HBL 13 plakalı TIR'a çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan midibüs sürücüsü Memduh Şık ile araçtaki 9 kişi, ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gebze Haluk TURGUT

2021-01-18 13:52:34



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