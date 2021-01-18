Sokaktaki karın temizlenmesini istemeyen çocuğun talebi gülümsetti Belediyenin çağrı merkezini arayarak yerdeki karı temizlenmemesini istedi Çağrı merkezini arayan çocuk: "Bizim buraya kar yağdı. Arabalar gelip yolları açıyor. Açmamaları için bir yol var mı?"

Kocaeli'de kar yağışı sonrasında evlerinin önündeki yolda biriken karın temizlenmemesini isteyen bir çocuk, belediye çağrı merkezini arayarak yardım istedi. Azalmasını istemediği kar birikintisinin temizlemesini istemeyen çocuk ile çağrı merkezi çalışanı arasındaki konuşma ise ilginç diyalogların oluşmasına sebep oldu.

Kocaeli'de 4 gündür süren kar yağışı sonrasında yollarda biriken kar kütlelerini temizlemek için çalışmalar sürüyor. Evlerinin önündeki yolda bulunan karın temizlenmesini isteyemeyen bir çocuk ise Kocaeli Büyükşehir Belediyesi çağrı merkezini arayarak temizlik çalışmalarının yapılmamasını istedi. Karın azalmasını istemediğini söyleyen çocuğun talebi sonrasında telefonun diğer ucundaki çağrı merkezi çalışanı ise çalışmaların gerekliliği hakkında küçük çocuğa bilgiler verdi. Talep sonrasında şaşkınlık yaşayan çağrı merkezi çalışanı, kar sevdalısı çocuğa park ve bahçede bulunan karla oynaması tavsiye etti.



"Çünkü karlar azalıyor burada"

Karların temizlenmemesini isteyen çocuk, “Bizim buraya kar yağdı. Arabalar gelip yolları açıyor. Açmamaları için bir yol var mı? Çünkü karlar azalıyor burada” dedi.



"Biz de isteriz tüm çocuklar dışarıda karla oynasın”

Çocuğun talebine cevap veren çağrı merkezi personeli ise çocuğa,” Neden açmalarını istemiyorsun? Anladığım kadarıyla sen kartopu oynamak istiyorsun. Ondan yolların açılmasını istemiyorsun. Ama şöyle düşün. Sabah işe gidecek birçok amacalar, abiler ve ablalar var. Onların işe gitmeleri için bizim ekiplerimizin yolları açmaları gerekiyor. Yoksa kimse işe gidemez. Biz de isteriz tüm çocuklar dışarıda karla oynasın” cevabını verdi.



Diyaloğu dinleyenler çocuk için talepte bulundu

Başkan Tahir Büyükakın da gülümseten bu diyaloğu sosyal medya hesaplarından paylaştı. Yapılan paylaşımın altına yapılan onlarca yorum aşırı pozitif buldukları ses kaydını beğenirken Büyükşehir çalışanının yaklaşımını da olumlu bulduklarını dile getirdiler. Bir kullanıcı da Başkan Büyükakın’a seslenerek “Başkanım bu çocuğu Kartepe’ye çıkaralım. Kar’a, beyaza doysun” şeklinde konuştu.

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