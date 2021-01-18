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DOKTOR ÖLÜ BULUNDU

Kocaeli´nin Kartepe ilçesinde, 13 Ocak günü kamyoneti ile gezmeye çıkan Doktor Uğur Tolun ölü bulundu. Uğur Tolun´a ait aracın, Derbent Mahallesi´nde bulunan kanala düştüğü, kazada doktorun öldüğü tespit edildi. Arama çalışmalarına katılan ekipler ise Kartepe bölgesinden koordinasyon merkezine geri çağırılmaya başlandı.DHA-Flaş Haber Türkiye-Kocaeli

2021-01-18 14:46:10



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