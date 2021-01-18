Kocaeli'de kayıp olarak aranan doktor ölü bulundu (1)

Yeni dul ve yetim aylıkları belli oldu

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KOCAELİ, (DHA)- Kocaeli´nin Kartepe ilçesinde, 13 Ocak günü kamyoneti ile gezmeye çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan Doktor Uğur Tolun ölü bulundu. Uğur Tolun´a ait aracın, Derbent Mahallesi´nde bulunan kanala düştüğü, kazada doktorun öldüğü tespit edildi. Arama çalışmalarına katılan ekipler, Kartepe bölgesinden koordinasyon merkezine geri çağırılmaya başlandı.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Kartepe Ergün AYAZ-Dinçer AKBİR-Selda Hatun TAN

2021-01-18 14:46:56



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