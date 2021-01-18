5 gündür aranan doktor, menfeze düşen otomobilinde ölü bulundu (3)

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SAVCI OLAY YERİNDE İNCELEME YAPTI

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde Doktor Uğur Tolun'un kaybolduktan 5 gün sonra menfeze düşen kamyonetinde ölü bulunmasının ardından, polis ve Cumhuriyet Savcısı kaza yerinde inceleme yaptı. İncelemenin ardından Doktor Tolun'un cenazesi morga kaldırılırken, aracın menfezden çıkarılması için de çalışma başlatıldı.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Kartepe Ergün AYAZ-Dinçer AKBİR-Selda Hatun TAN

2021-01-18 16:38:30



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