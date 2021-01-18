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Her yerde aranan doktor, evinin 150 metre ilerisinde bulundu Kullanılmayan tren yolunun altından geçen menfeze düştüğü tespit edilen doktorun kesin ölüm sebebi otopsinin ardından belli olacak

İHA

Her yerde aranan doktor, evinin 150 metre ilerisinde bulundu Kullanılmayan tren yolunun altından geçen menfeze düştüğü tespit edilen doktorun kesin ölüm sebebi otopsinin ardından belli olacak

– Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde kayıp olarak aranan doktor Uğur Tolun’un cesedi, evine 50 metre mesafede bulundu. Kullanılmayan tren yolunun altından geçen menfeze aracıyla düştüğü öğrenilen Tolun’un kesin ölüm sebebi otopsinin ardından belli olacak.
Edinilen bilgiye göre, Kocaeli'de özel bir hastanede çalışan ve 5 gün önce evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan Dr. Uğur Tolun’un cansız bedenine evinin 150 metre ilerisinde bulunan menfezde ulaşıldı.
Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı 51 yaşındaki Tolun'un cansız bedeni, 200'ün üzerinde arama kurtarma ekibince sürdürülen arama çalışmalarının 5. gününde bulundu. Tolun'un oturduğu sitenin 150 metre ilerisinde bulunan ve kullanılmayan tren yolunun altından geçen menfeze aracıyla düştüğü tespit edildi.
Ekipler, Kartepe’nin neredeyse her yanını didik didik aradı. 5. günde ise aramaların sürdüğü alan genişletildi. JAK, AFAD, AKUT ve İHH Arama Kurtarma ekiplerinden oluşan timler Uğur Tolun’un aracını, evinin 150 metre ilerisinde bulunan menfezde tespit etti. Aracın içinde ise Uğur Tolun’un cansız bedeni bulundu. Olay yerine gelen Uğur Tolun’un yakınları birbirlerine sarılarak gözyaşı döktü.
Cenaze detaylı otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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