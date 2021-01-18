Şeyma Nur ameliyat olduktan sonra tedavi gördüğü hastanede öldü

Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´de, bağırsak yırtılması nedeniyle ameliyat olan Şeyma Nur Çanakçı (13), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Şeyma Nur gözyaşlarıyla toprağa verildi.
Körfez ilçesinde yaşayan Şeyma Nur Çanakçı, 8 Ocak günü rahatsızlanınca Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı. Şeyma Nur Çanakçı, 11 Ocak günü bağırsak yırtılması teşhisiyle ameliyata alındı. Şeyma Nur dün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Mustafa Çanakçı ve Fatma Çanakçı çiftinin 4 çocuğundan biri olan Şeyma Nur´un cenazesi, bugün Körfez Hacı Teoman Bekiroğlu Camii´nde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.
Kızının ölümünün acısını yaşayan Fatma Çanakçı, "Yoğun bakımdaki doktor kalp krizi geçirdiğini söylüyor" dedi.
Şikayetçi olacaklarını söyleyen Şeyma Nur´un dayısı Veysel Uyanık ise, "Hastanede ameliyat oldu çocuğumuz. Kalın bağırsağında yırtık var dediler" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Körfez Nabi YAZICI
2021-01-18 17:55:35
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