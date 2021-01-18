Kocaeli Valiliği’nden cesedi bulunan doktorla ilgili açıklama “Su kanalına takla atarak düştüğü ve ilk belirlemelere göre Dr. Uğur Tolun’un burada vefat ettiği anlaşılmıştır”

Kocaeli Valiliği, kaybolduktan 5 gün sonra cesedi bulunan Doktor Uğur Tolun'un aracı ile kaza yaptıktan sonra su kanalına düştüğü ve kaza yerinde vefat ettiğinin belirlendiğini açıkladı.

Kocaeli’de 13 Ocak tarihinde Kartepe’deki evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan ve 5 gün sonra cesedi bulunan Doktor Uğur Tolun’un cenazesi morga kaldırıldı. Kocaeli Valiliğinden konu ile ilgili yapılan açıklamada, “14 Ocak 2021 günü sabahı başlatılan arama yapılan arazinin ve mevsim şartlarının olumsuzluğuna rağmen Sayın Valimiz Seddar Yavuz’un gözetim, denetim ve bizzat katılarak devam ettirilen çalışmalar neticesinde ilimiz Kartepe ilçesi Suadiye Mahallesi Yıldırım Sokak üzerinde bulunan sazlık alanda kendine ait araç ile kaza yaptıktan sonra su kanalına takla atarak düştüğü ve ilk belirlemelere göre Dr. Uğur Tolun’un burada vefat ettiği anlaşılmıştır” denildi.

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