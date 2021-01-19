Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’tan CHP’li belediyelere kar eleştirisi: “Bu işler kar romantizmi yaşamaya benzemez, şehirler etkin ve dirayetli bir yönetim bekler” “(Otomotiv Sektöründe) 5 kıtada 200 ülkeye ihracat yapıyoruz” “2020 yılını pozitif bir büyümeyle tamamlayacağımızı ön görüyoruz” “Sanayicilerimiz pandemi döneminde ustalıklarını adeta tescillediler”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’tan CHP’li belediyelere kar eleştirisi: “Bu işler kar romantizmi yaşamaya benzemez, şehirler etkin ve dirayetli bir yönetim bekler” “(Otomotiv Sektöründe) 5 kıtada 200 ülkeye ihracat yapıyoruz” “2020 yılını pozitif bir büyümeyle tamamlayacağımızı ön görüyoruz” “Sanayicilerimiz pandemi döneminde ustalıklarını adeta tescillediler”

İHA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’tan CHP’li belediyelere kar eleştirisi: “Bu işler kar romantizmi yaşamaya benzemez, şehirler etkin ve dirayetli bir yönetim bekler” “(Otomotiv Sektöründe) 5 kıtada 200 ülkeye ihracat yapıyoruz” “2020 yılını pozitif bir büyümeyle tamamlayacağımızı ön görüyoruz” “Sanayicilerimiz pandemi döneminde ustalıklarını adeta tescillediler”

Kocaeli’de konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bazı CHP’li büyükşehir belediyelerinin karla mücadelede yetersiz kaldığını ifade ederek, “Biliyorsunuz, bazıları kayak tatilini çok seviyor. Bu işler kar romantizmi yaşamaya benzemez, şehirler etkin ve dirayetli bir yönetim bekler” dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kocaeli’de, Başiskele Belediyesi’nin hizmet araçlarının tanıtım programına katıldı. Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bulunan Kocaeli Uluslararası Fuar Merkezi’ nde düzenlenen programda, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve davetliler katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, en az 10 yıllık araç ihtiyaçlarını karşıladıklarını belirterek, desteklerinden dolayı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’a teşekkür etti. Programda konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise Kocaeli’nn sanayinin ve teknolojinin başkenti olduğunu ifade etti.

“5 kıtada 200 ülkeye ihracat yapıyoruz”
Türkiye çok güçlü bir otomotiv üreticisi konumunda. Bakınız otomotiv sektörü 2020 yılında yaşadığımız tüm olumsuzluklara rağmen, 25 milyar doların üzerinde bir rakamla yine ihracatımızda öncü oldu. 5 kıtada 200 ülkeye ihracat yapıyoruz. 200 binin üzerinde çalışan bu sektörden evine ekmek götürüyor. Gerçekten muazzam bir üretim ve inovasyon ekosisteminden bahsediyoruz. Tabi otomotiv sektöründe yapılan yatırımlar sanayinin diğer alanları için de gelişim ve ilerleme fırsatları sunuyor. Tedarikçileri besliyor, büyütüyor, yeni oyuncuları ekosisteme kazandırıyor. Bu anlamda Türkiye'nin otomotiv sektöründeki gücünün, dünyanın her yanından yatırımcılar için bir fırsat kapısı olduğunun ben tekrar altını çizmek istiyorum” dedi.

“Bu işler kar romantizmi yaşamaya benzemez”
CHP’li büyükşehir belediyelerinin karla mücadelede sınıfta kadığını ifade ederek, “Tüm imkanları elinde olan bazı CHPli büyükşehir belediyelerinin, şu son günlerde yaşanan kar yağışında nasıl sınıfta kaldıklarını ibretle izliyoruz. Belediyelerin yetersiz kaldığı yerde karayolları ekiplerimiz canla başla mücadele ediyor. Biliyorsunuz, bazıları kayak tatilini çok seviyor. Bu işler kar romantizmi yaşamaya benzemez, şehirler etkin ve dirayetli bir yönetim bekler. Tuzlukla kar tuzlaması yaparsanız elbette netice alamazsınız. Ben burada hem büyükşehir belediye başkanımıza hem ilçe belediye başkanımıza sordum, Kocaeli'nde bir sıkıntı yaşanmadı. Hamdolsun AK Partili belediyeler 24 saat hizmette” diye konuştu.

“Sanayicilerimiz pandemi döneminde ustalıklarını adeta tescillediler”
Pandemi sürecinde Türkiye’de sanayi üretiminin devam ettiğini kaydeden Varank, “Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğindeki hükümetimizin öncelikli gündemi her zaman olduğu gibi milletimizin refahını artırmak, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine taşımak. Bu gündem doğrultusunda gece gündüz çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz. Pandemi sürecinde uyguladığımız dengeli ve koordineli politikalarla Türkiye'yi pek çok ülkeden pozitif yönde ayrıştırmayı başardık. Tüm imkanlarımızı seferber ederek pandeminin çalışanlarımız ve işletmeler üzerindeki etkisini asgari düzeyde tutmaya gayret ettik. Elbette otomotiv ana ve yan sanayisinin de sunduğumuz desteklerden azami fayda sağlamasına özen gösterdik. Usta kaptan dalgalı denizde belli olur. Sanayicilerimiz pandemi döneminde ustalıklarını adeta tescillediler. Uluslararası tedarik zincirinde yaşanan aksaklıklara rağmen üreticilerimiz yurt içi ve yurt dışı taahhütlerini eksiksiz yerine getirdiler” şeklinde konuştu.

“2020 yılını pozitif bir büyümeyle tamamlayacağımızı ön görüyoruz”
2020 yılının ilk 11 ayında yatırım talebi salgına rağmen, geçen seneye oranla yüzde 30 artış gösterdiği belirten Varank, “Yakın zamanda açıklanan Kasım ayı sanayi üretim verisi de yılın son çeyreğinde güçlü bir büyümeye işaret ediyor. Yüzyılın en büyük sağlık ve ekonomi krizinin yaşandığı 2020 yılını pozitif bir büyümeyle tamamlayacağımızı ön görüyoruz. OSB'lerdeki elektrik tüketim verileri ve tüketici talebine ilişkin öncü göstergeler, 2021 yılına da güçlü başladığımızın sinyallerini veriyor. Yoğun aşılamayla pandeminin etkilerini geride bırakarak, 2021 yılında Türkiye'nin rotasını üretim, istihdam ve ihracatta tutmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Tüm modlarda üretilen araçlarda yerlilik oranını yüzde 75’e çıkartmak istiyoruz”
Otomotiv sektöründe Türkiye’nin iddialı hedeflerinin olduğunu belirten Bakan Varank, “Konu otomotiv olunca, Türkiye'nin Otomobili ile bağlantılı olarak inşa etmekte olduğumuz yeni nesil mobil araçlar ekosistemine değinmeden geçmek olmaz. Sektörle sıkı iş birliği içinde hazırladığımız, yakında yayınlayacağımız ‘mobilite araç ve teknolojileri yol haritası’nda sektörümüze kendimize somut ve iddialı hedefler koyduk. Bunların birkaçına kısaca değinmek istiyorum. Tüm modlarda üretilen araçlarda; yani otomobilden lokomotife, ticari araçlardan, gemilere yerlilik oranlarını yüzde 75'e çıkartmak istiyoruz. 2030 yılında; elektrikli, bağlantılı ve otonom hafif ve ağır ticari araç üretiminde Avrupa'da lider ve dünyada ilk 5'te olmayı hedefliyoruz. Batarya modül, paketleme ve hücre yatırımlarıyla, ülkemizi batarya Üretim Merkezlerinden biri yapmak istiyoruz” dedi.

“Araç yazılımları geliştirip, ihracatını yapan ilk 10 ülke arasına girmek istiyoruz”
“Alt teknolojilerin geliştirilmesi de üzerinde hassasiyetle durduğumuz bir başka husus” diye belirten Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Sektörün geleceğini; yazılım ve yapay zeka teknolojileri belirleyecek. Türkiye bu fırsat penceresinden en iyi şekilde faydalanabilecek entelektüel sermayeye sahip. Siber güvenlik, sürüş güvenliği ve sürücü davranışlarının modellenmesi yazılımları başta olmak üzere, bağlantılı ve otonom araç yazılımları geliştirip, bunların ihracatını yapan ilk 10 ülke arasına girmek istiyoruz. Belirttiğim gibi yakın zamanda yol haritamızı kamuoyuyla paylaşacağız. Elbette bu gelişmelerden Türkiye'de yerleşik tüm markalar faydalanacak, bu ekosistem içinde üretim yapmakla uluslararası pazarlardaki rekabet güçlerini artıracaklarından biz eminiz” açıklamalarında bulundu.

Bakan Varank, hafriyat kamyonunu sürdü
Bakan Varank, konuşmasının ardından Başiskele Belediyesi tarafından hizmete alınan bir hafriyat kamyonunun direksiyonuna geçerek, test sürüşü yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İSU ekipleri kar yağışında 24 saat görev yaptı
YEREL HABERLER İSU ekipleri kar yağışında 24 saat görev yaptı
İzmit Belediyespor Euroleague Women'de ilk maçına çıkacak
YEREL HABERLER İzmit Belediyespor Euroleague Women'de ilk maçına ...
Kocaeli merkezli 5 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon TSK'nın mahrem abisinin de aralarında olduğu 10 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Kocaeli merkezli 5 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına ...
Hasret kaldığı karın tadını soyunup içinde yüzerek çıkardı 75 yaşında kar sevdalısı beyaz örtü ile kar banyosu yaptı 64 yıldır kar banyosu yaparak zinde kalıyor Köpekleriyle birlikte karda yüzen Murat Acar: “Kutuplara bile gitmek istiyorum”
YEREL HABERLER Hasret kaldığı karın tadını soyunup içinde yüzerek ...
İzmit Belediyesi'ne İstanbul'dan kar robotu desteği
YEREL HABERLER İzmit Belediyesi'ne İstanbul'dan kar robotu desteği
Kocaeli Üniversitesinde akademisyen korona virüse yenildi
YEREL HABERLER Kocaeli Üniversitesinde akademisyen korona virüse ...
Kar yağışı altında eksi 14 derecede kamp keyfi yaptılar Kartepe’nin zirveleri kampçılara kaldı
YEREL HABERLER Kar yağışı altında eksi 14 derecede kamp keyfi ...
Prof. Dr. Durmuş Kaya koronavirüse yenildi 
YEREL HABERLER Prof. Dr. Durmuş Kaya koronavirüse yenildi 
Aybars Garhan, Gölcükspor’da
YEREL HABERLER Aybars Garhan, Gölcükspor’da
Silahla vurulan şahıs akaryakıt istasyonuna sığındı
YEREL HABERLER Silahla vurulan şahıs akaryakıt istasyonuna sığındı
Kocaeli Valiliği’nden cesedi bulunan doktorla ilgili açıklama “Su kanalına takla atarak düştüğü ve ilk belirlemelere göre Dr. Uğur Tolun’un burada vefat ettiği anlaşılmıştır”
YEREL HABERLER Kocaeli Valiliği’nden cesedi bulunan doktorla ilgili ...
Kaybolan doktorun cesedinin ardından aracı da çıkarıldı
YEREL HABERLER Kaybolan doktorun cesedinin ardından aracı da ...
Şeyma Nur ameliyat olduktan sonra tedavi gördüğü hastanede öldü
YEREL HABERLER Şeyma Nur ameliyat olduktan sonra tedavi gördüğü ...
5 gündür aranan doktorun cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı
YEREL HABERLER 5 gündür aranan doktorun cansız bedeni otopsi için ...
5 gündür aranan doktor, menfeze düşen otomobilinde ölü bulundu (4)
YEREL HABERLER 5 gündür aranan doktor, menfeze düşen otomobilinde ...
Körfez Ticaret Odası kadın girişimcileri toplandı
YEREL HABERLER Körfez Ticaret Odası kadın girişimcileri toplandı
5 gündür aranan doktor, menfeze düşen otomobilinde ölü bulundu/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER 5 gündür aranan doktor, menfeze düşen otomobilinde ...
5 gündür aranan doktor, menfeze düşen otomobilinde ölü bulundu (3)
YEREL HABERLER 5 gündür aranan doktor, menfeze düşen otomobilinde ...
Her yerde aranan doktor, evinin 150 metre ilerisinde bulundu Kullanılmayan tren yolunun altından geçen menfeze düştüğü tespit edilen doktorun kesin ölüm sebebi otopsinin ardından belli olacak
YEREL HABERLER Her yerde aranan doktor, evinin 150 metre ilerisinde ...
5 gündür aranan doktor, menfeze düşen otomobilinde ölü bulundu (2)- Yeniden
YEREL HABERLER 5 gündür aranan doktor, menfeze düşen otomobilinde ...
Gölcükspor forvet Emirhan Atilla’yı renklerine bağladı
YEREL HABERLER Gölcükspor forvet Emirhan Atilla’yı renklerine ...
Kocaeli'de kayıp olarak aranan doktor ölü bulundu/ Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Kocaeli'de kayıp olarak aranan doktor ölü bulundu/ Ek ...
Kocaeli'de kayıp olarak aranan doktor ölü bulundu/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Kocaeli'de kayıp olarak aranan doktor ölü bulundu/ Ek ...
Kocaeli'de kayıp olarak aranan doktor ölü bulundu/ Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Kocaeli'de kayıp olarak aranan doktor ölü bulundu/ Ek ...