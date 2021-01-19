Kocaeli merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

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İZMİT (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ merkezli 5 ilde FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 11 kişi için gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bugün Kocaeli, İstanbul, İzmir, Ankara ve Nevşehir'de düzenlediği operasyonla 9 askeri okul eski öğrencisi ve 1 askeri mahrem abi olmak üzere 10 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Firari 1 şüpheliyi yakalamak için çalışmalar devam ediyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Selda Hatun TAN

2021-01-19 12:45:49



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