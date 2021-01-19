Sevimli alpaka için isim aranıyor



Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU/KARTEPE (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Kartepe ilçesinde bulunan Avrupa´nın en büyük doğal yaşam parkı Ormanya´da erkek 2 aylık bir alpaka yavrusuna sosyal medya üzerinden isim bulmak için kampanya başlatıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi´ne ait Ormanya´da tatlı bir isim telaşı yaşanıyor. Ormanya´da 2 ay önce doğan alpaka ile birlikte alpaka sayısı 4´e yükseldi. Yavru alpaka için sosyal medya üzerinden isim aranıyor. Ormanya Doğal Yaşam Alanları Şefi Önder Alioğlu güzel bir isim bulunduğu taktirde alpaka yavrusunun o isimle Ormanya´da yaşamaya devam edeceğini söyleyerek, "Ormanya Doğal Yaşam Parkı içerisinde çocuklarımızın daha keyifli vakit geçirmesi, hayvanları daha yakından tanıyabilmeleri için oluşturulmuş hayvanat bahçesinin en yeni üyesi bir alpaka. Şu anda sosyal medya hesaplarımız üzerinden de bir isim kampanyası başlattık, alpakamıza isim arıyoruz" dedi.

`YÜZLERCE İSİM ÖNERİLİYOR´

Ormanya´da 77 türde 873 hayvanın bulunduğunu ifade eden Alioğlu, şöyle konuştu:

"Yüzlerce isim önerisi bize ulaştı, şu anda onları değerlendiriyoruz. Yavrumuz 2 aylık bir erkek. Yaklaşık 1 yıllık gebelik sürecinin ardından dünyaya geldi. Buranın en yeni üyesi 77 türde 872 hayvanımız vardı, bu alpakamız 873´üncü hayvanımız oldu. Güzel de bir isim bulabilirsek bundan sonra o isimle burada hayatına devam edecek. Vatandaşlar çok yoğun ilgi gösteriyor, çok fazla öneri alıyoruz sosyal medya hesaplarından. Alpakalarımız buraya bir çiftlikten getirildi. Türkiye´de sayıları çok az olmasına rağmen Peru´da çok fazla yaygın olan bir hayvan türü. Tüyleri çok değerli olduğu için çok fazla tercih edilen bir hayvan türü. Buraya da o şekilde ulaştılar. Ormanya´da gelen vatandaşlar da çok fazla ilgi gösteriyor. Özellikle sosyal medya üzerinden görenler bu hayvana karşı ilgi gösteriyor. Çok da sevimli hayvanlar."

KENDİ İSMİNİ ÖNERDİ

İlk defa alpaka gördüğünü söyleyen Deniz Güven, "Alpakayı sosyal medyada gördük ve onu görmeye İstanbul´dan geldik. Çok tatlı bir hayvan. Biz de bir isim düşünmeye başladık. Ne olabilir hala karar veremedik kendi ismim olan Deniz´i önerebilirim. Burada inanılmaz güzel hayvanlar var, doğası da çok güzel. İlk defa alpaka görüyorum, çok güzel ve çok tatlıymış" diye konuştu.

`ADI KÖPÜK OLSUN´

Alpakaya köpük adını yakıştırdığını belirten Fatih Güven, "Alpaka yavrusuna isim arandığını duyduk, isim önermeden önce biz de alpakayı görmeye geldik. Benim isim önerim `köpük´, çok şirin bir hayvan. Bence herkesin gelip görmesi gerekiyor, çünkü değişik bir hayvan. Daha önce hiç alpaka görmemiştim. Türkiye´de böyle bir hayvan göreceğimi tahmin edemezdim" dedi.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Kartepe Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU

2021-01-19 13:53:40



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