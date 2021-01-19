Donan yakıt deposunu ısıtmak isterken kamyonu küle dönüyordu Altında yakılan ateşle tutuşan kamyonu itfaiye ekipleri söndürdü

Emekli maaşları ne kadar

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde sahibinin donan yakıt deposunu ısıtmak için altında yaktığı ateşle alev alan kamyon, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kül olmaktan kurtarıldı.

Olay öğlen saatlerinde Dilovası Mimar Sinan Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mehmet M., isimli sürücü yakıt deposu dolanan 42 RH 602 plakalı BMC marka kamyonu altında ateş yaktı. Yakıt deposunu ısıtmak için yakılan ateş ise kamyonun altındaki kabloları tutuşturması sonucu yangın çıktı. Kamyonunun alev aldığını gören sürücü, 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaptığı müdahale sonucu yangın büyümeden söndürüldü.

Kamyonun motor kısmında maddi hasara neden olan yangın hakkında polis ekiplerince inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.