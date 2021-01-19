Nenehatun'da Saibe Hatun Camii temeli atıldı

Saibe Hatun Camii temel atma töreninde konuşan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Caminin hemen yanında Nenehatun Kent Park projesini de hayata geçirerek vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız” dedi.

Darıca Nenehatun Mahallesi’nde yapılacak Saibe Hatun Camii’nin temel atma töreni gerçekleştirildi. Törene Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanvekili Yaşar Çakmak, Darıca Kaymakamı Yüksel Kara, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, camiyi yaptıran hayırsever işadamı Dede Yılmaz ve oğlu Erkan Yılmaz ile mahalle muhtarları ve belediye meclis üyeleri katıldı. Gerçekleştirilen temel atma töreninde seçim beyanında Nenehatun Kent Parkı yapacağız diye söz verdiğini söyleyen Başkan Bıyık, “Burası 35 dönümlük bir alan ve ibadethane eksikliği olduğu bize bildirilmişti. Eşinin adına hayır yapmak isteyen bir vatandaşımız ile birlikte burayı birlik beraberlik içinde yapacağız. Biz hafriyatını aldık, hayırsever vatandaşımız da oğluyla birlikte işe girişti. Önümüzdeki yıllarda Park Bahçeler Müdürlüğümüzü buradan kaldırıp, kent parkımızı da hayata geçireceğiz. Bu bölgede yaşayan vatandaşlarımızın ihtiyacını karşılayacak büyüklükteki alana 2021 sonu itibari ile kazmayı vurmayı planlıyoruz. Ben ümit ediyorum ki bölgemizi cazibe merkezi haline getirecek bu projemiz" dedi.

Nerede desteğe ihtiyacınız olursa biz bir telefon uzaktayız ifadelerini kullanan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanvekili Yaşar Çakmak, “Büyükşehir belediye başkanımızın çok selamlarını iletiyorum. Biz emre amadeyiz. Yeter ki bu güzel hizmet yarım kalmasın. Darıcamıza yakışır bir yapı olacak. Çok kıymetli bir belediye başkanımız var. Elbirliğiyle göreve geldiğimizden beri ilçemizi güzelleştirmek için çalışıyoruz. Muzaffer başkanın çok hareketli bir ekibi var. Rabbim muvaffak eylesin. Bu duygu ve düşüncelerle hayrımızın mübarek olmasını diliyorum” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından kurban kesilerek ve dua edilerek temel atma töreni gerçekleştirildi.

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