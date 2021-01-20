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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kartepe Belediyesi sokak hayvanları için tüm önlemleri aldı

İHA

Kartepe Belediyesi sokak hayvanları için tüm önlemleri aldı

Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri sokak hayvanlarını gecegündüz yalnız bırakmıyor.
Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde bulunan sokak hayvanlarını yalnız bırakmıyor. Periyodik besleme ve bakımları yapılan sokak hayvanları için soğuk hava ve kar yağışı durumunda da Zabıta Müdürlüğü ekipleri gereken önlem ve tedbirleri aldı.
Kartepe belediye ekipleri kar yağışının başlamasıyla birlikte ilçe genelinde tuzlama ve yol açma çalışmalarına devam ederken Zabıta Müdürlüğü ekipleri de sokak hayvanlarının mama ihtiyaçlarını giderdi.
Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, “İlçemizde etkili olmaya başlayan yoğun kar yağışıyla birlikte sokak hayvanlarımızı da unutmadık. Ekiplerimiz ilçe genelinde tuzlama ve yol açma çalışmalarına aralıksız devam ederken, sokak hayvanları içinde gereken besleme ve bakımlar yapılmaktadır. Kartepemizde yaşayan her can bizim için önemlidir” dedi.

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