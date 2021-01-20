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Kılıçdaroğlu: CHP'de genel başkana mektup yazılmaz, randevu alınır

DHA

Kılıçdaroğlu: CHP'de genel başkana mektup yazılmaz, randevu alınır


Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP´li vekiller, Mehmet Ali Çelebi ve Hüseyin Avni Aksoy imzasıyla yayınlanan mektuba ilişkin, "Cumhuriyet Halk Partisi'nde genel başkana mektup yazılmaz. Genel başkandan randevu alınır, gelinir, konuşulur" dedi. Konuşmasında Muharrem İnce'nin kuracağı yeni partiye de değinen Kılıçdaroğlu, "Parti kurmak serbesttir. İsteyen arkadaşlar parti kurarlar" diye konuştu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'i ziyaret etti. Kılıçdaroğlu daha sonra meclis salonunda basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a saldırıya ilişkin soruya, "Saldırıyı yapanların, faillerinin bulunması, adalete teslim edilmesi, sayın savcının bu konuda soruşturma yapması güzel bir şey. Ama savcının tehdit edilmesi, ülkede geldiğimiz noktayı göstermesi açısından çok önemli. Bu konuda Sayın Erdoğan'ın kamuoyunun önüne çıkıp açıklıkla yapılan saldırıyı kınaması ve faillerin yargılanmasını istemesi gerekiyor. Bunu yapmadığı takdirde efendim, `Telefon açtım. Geçmiş olsun dedim'. Bunlar değil. Sen, 83 milyona hitap edeceksin. 83 milyona çağrıda bulunacaksın. 'Biz asla bu tür olayları, şiddeti kabul etmiyoruz ve kınıyoruz' diyeceksiniz. Eğer bunu yapabilirlerse bence görevini yapmış olur. Erdoğan'ın bu görevi yapması lazım, bekliyoruz" diye cevap verdi.
Savcının tehdit edildiğini belirten Kılıçdaroğlu, sözlerine şöyle devam etti:
"Savcının tehdit edilmesi, geldiğimiz süreçte daha önemli bir aşama. Olayı soruşturacaksınız, soruşturan savcı tehdit ediliyor. Akıl alacak şey değil. Tehdit edenler belli, odak noktaları belli, bunun üzerine de kararlılıkla gitmek lazım. Türkiye yalnız ve sahipsiz bir ülke değildir. Bu ülkenin 83 milyon yurttaşı demokrasi içinde, barış içinde, huzur içinde yaşamak istiyor. Kişinin siyasi görüşünü beğenirsiniz veya beğenmezsiniz. Ama onun görüşünü açıklıkla ifade etmesine ortam sağlamak zorundasınız. Demokrasinin gereği budur. Demokrasi şiddeti kabul etmez. Şiddete karşı çıkar. Dolayısıyla Erdoğan'ın da Sayın Bahçeli'nin de kamuoyunun önüne çıkıp, 'Biz yapılan olayların karşısındayız. Türkiye bunları kabul etmez. Şiddete karşıyız. Şiddete başvuranlar ve şiddeti özendirenler yakalanmalı ve yargılanmalı' diye açıklama yapmalıdırlar. Ben yaptım, onlar da yapsınlar. Sayın Bahçeli, 'Ben yönetmiyorum' diyecek, ama ittifaka destek veren o. Sessiz kalmaları şiddeti özendirir. Bunu kabul etmiyoruz."
`CUMHURİYET HALK PARTİSİ'NDE GENEL BAŞKANA MEKTUP YAZILMAZ´
CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi ve CHP Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy imzasıyla yayınlanan mektupla ilgili soruya da yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Cumhuriyet Halk Partisi'nde genel başkana mektup yazılmaz. Genel başkandan randevu alınır, gelinir, konuşulur. Cumhuriyet Halk Partisi diğer partilere benzemez. Kim arzu ediyorsa, telefonu açar, randevuyu ister. Gelir, otururuz, konuşuruz. Varsa bir sorunları dinleriz. Sorun varsa çözeriz. Yoksa, 'Ben mektup yazdım' gibi şeyleri kabul etmeyiz ve doğru değil" sözleriyle cevapladı.
`İSTEYEN ARKADAŞLAR PARTİ KURARLAR´
Konuşmasında Muharrem İnce'nin kuracağı yeni partiye de değinen Kılıçdaroğlu, "Hayırlı olsun diyeceğiz, ne diyeceğiz. Parti kurmak serbesttir. İsteyen arkadaşlar parti kurarlar" dedi.DHA-Politika Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU
2021-01-20 13:37:35

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