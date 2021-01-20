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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Körfez Ticaret Odasından belediyeye tır parkı teşekkürü

İHA

Körfez Ticaret Odasından belediyeye tır parkı teşekkürü

Körfez Ticaret Odası yönetimi, Kabakoz’da yapılan 40 dönümlük tır parkı çalışması için Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt’e teşekkür etti.
Körfez Ticaret Odası’nı lobicilik çalışmaları kapsamında yerel yönetimlere rapor ettiği Körfez’e tır parkı kazandırılması lobicilik çalışması sonuçlandı. Bu sebeple Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt’e teşekkür ziyareti gerçekleştirildi. Körfez Ticaret Odası’nın uzun yıllardır lobicilik çalışmalarını yürüttüğü Körfez’e tır parkı kazandırılması çalışmaları sonucu Körfez’de Kabakoz bölgesindeki 40 dönümlük alanda hayata geçirilen tır parkı her türlü sosyal donatıya da sahip olacak.
Körfez Ticaret Odası’nın stratejik planında yer alan ve çalışmalarını sürdürdüğü tır parkı lobicilik çalışması ile özellikle mahalle araları ve ana cadde üzerinde yer alan parklanmaların önüne geçmek amacıyla sürdürülen ve sanayinin dezavantajlarını ortadan kaldırmayı amaçlayan çalışma Körfez Belediyesi’nin çalışmalarını sürdürdüğü proje ile hayata geçirilerek 250 araçlık tır parkı yapıldı. Körfez İlçe merkezlerindeki tırların ilçe görünümünü bozması ve mahalle aralarına tırların park etmesinin önüne geçecek proje ile ilgili Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk, Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve nakliye komitesi üyesi Veysel Şenol, Mustafa Altun ve Ramazan Öztürk, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt’ü ziyaret ederek teşekkürlerini ilettiler.
Körfez Belediyesi ziyaretinde Körfez Ticaret Odası’na ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Söğüt ‘’ ilçemize her gün yüzlerce tır, kamyon ve tehlikeli madde taşıyan tankerin girişçıkış yapmakta maalesef sanayinin avantajını ve dezavantajını yaşayan bir ilçeyiz. Trafik ve parklanma yükümüz fazla tüm bunları göz önünde bulundurarak yaptığımız çalışma sonucu ilçemize bir tır parkı kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizde Körfez Belediyesi olarak ilçe sorunlarına kayıtsız kalmayan ve önemli paydaşlarımızdan olan Körfez Ticaret Odası’na teşekkür ediyoruz.
Ziyarette konuşan Körfez Ticaret Odası başkanı Recep Öztürk, ‘’Körfez Ticaret Odası’nın yıllardır lobicilik çalışmasını yaptığı Körfez’e bir tır parkı kazandırılması çalışmasının olumlu sonuçlanmasından son derece memnunuz bu anlamda belediyemiz ve siz Belediye Başkanımıza işbirliğiniz ve yaptığınız çalışmalar için odamız adına teşekkürlerimizi sunuyoruz. Körfez Ticaret Odası olarak paydaşlarımızla birlikte yürüttüğümüz çalışmalar bizler için çok kıymetli hepimizin ortak amacı Körfez’e hizmet etmektir’’ dedi.

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