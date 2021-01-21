Başiskele'de ihtiyaç sahiplerine yakacak dağıtılıyor

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Başiskele Belediyesi, ilçe genelinde ağaçların budanmalarından elde edilen odunları, dar gelirli ve ihtiyaç sahibi ailelere yakacak olarak dağıtıyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekiplerin yıl boyunca ağaçların yere sarkan, kuruyan, devrilme tehlikesi olan ve yol kenarlarında trafiği olumsuz etkileyen ağaç dallarının budanmasıyla oluşan odunlar, belediyenin depolarında muhafaza edilirken, kış ayları boyunca vatandaşlara yakacak yardımı olarak dağıtılıyor. Belediye ekiplerince küçük parçalara ayrılan odunlar çuvallanarak, kışın evlerini soba ile ısıtan ihtiyaç sahiplerinin evlerine kadar götürülüyor.

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