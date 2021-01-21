Kartepe'de online halk oyunları eğitimi

Kartepe Belediyesi bünyesinde bulunan halk oyunları ekibi, Covid19 dolayısıyla uygulanan tedbirler kapsamında eğitimlerine online devam ediyor.
Kartepe Belediyesinin Marmara Bölgesinde birinci olan halk oyunları ekibi, pandemi kapsamında çalışmalarına online devam ediyor. Halk Oyunları öğretmeni Nebi Keskin, ekipte yer alan öğrencileriyle görüntülü olarak günlük çalışma yapıyor.
Öğrencilere online eğitimlerde Artvin, İzmir ve Anadolu dansları olmak üzere 3 dalda eğitim veriliyor. 15’lik gruplar halinde 200 öğrenciye halk oyunları eğitimi verilirken, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Covid19 pandemi sonrası için etkinliklerini planlıyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.