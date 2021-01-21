Otelden 96 televizyon çalan eski çalışan tutuklandı



Selda Hatun TAN/KANDIRA (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ´nin Kandıra ilçesindeki bir otelden 96 televizyon çaldığı öne sürülen R.Ç. ve İ.G., yakalanıp gözaltına alındı. Otelin eski güvenlik görevlisi olduğu belirlenen R.Ç tutuklanırken, diğer şüpheli serbest bırakıldı.

İlçenin turistik Kerpe bölgesinde bulunan bir otelden 96 adet LCD televizyon çalındı. Jandarmanın yaptığı incelemede hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelilerin R.Ç. ve İ.G. olduğu belirlendi. Ekipler, 2 şüpheliyi çalınan televizyonlar ile birlikte yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Otelin eski güvenlik görevlisi olduğu belirlenen R.Ç tutuklanarak cezaevine gönderilirken, İ.G. ise savcılık tarafından serbest bırakıldı. Televizyonlar ise otel sahibi T.A.'ya teslim edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Kandira Selda Hatun TAN

2021-01-21 10:35:25



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