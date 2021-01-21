Kocaeli'de kurallara uymayan 239 şahsa ceza uygulandı

Kocaeli'de polis ekiplerince yapılan denetimlerde korona virüs önlemlerini ihlal eden 239 şahsa idari para cezası uygulandı.
Polis ekipleri, korona virüs salgının önlenmesine yönelik alınan tedbirlere ilişkin denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda dün yapılan ve bin 17 iş yerinin kontrol edildiği denetimde, 16 bin 370 şahıs sorgulandı. Yapılan denetimlerde, karantina tedbirine uymayan 5, maske takmayan 119, yasaklanan yerlerde sigara içen 43, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 71, izin verilen saatler dışında faaliyet yürüten 1 iş yerine olmak üzere, toplamda 239 şahsa idari para cezası uygulandı. Aynı zamanda çeşitli suçlardan aranan 120 şahıs da yakalandı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.