Kocaeli'de maske takmayan 26 bin kişiye ceza uygulandı

Kocaeli'de korona virüsle mücadele kapsamında 22 Haziran 202018 Ocak 2021 tarihleri arasında yürütülen denetimlerde, maske takmayan 26 bin 552 kişiye idari işlem uygulandı.



Türkiye’de Covid19 ilk vakasının 10 Mart 2020 tarihinde tespit edilmesinin ardından, gerekli tedbirler alınarak uygulamaya konuldu. Pandemi ile mücadelede vali ve yardımcıları, kaymakamlar, emniyet müdürleri, jandarma komutanları, kurum amirleri, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerin katılımlarıyla 22 Mart 2020 ile 18 Ocak 2021 tarihleri arasında çok sayıda denetimler yapıldı.



Yürütülen çalışmalar

Kent genelinde vefa sosyal destek gruplarınca toplamda 395 bin 694 talep karşılandı. Zorunlu karantina yasağını ihlal eden 2 bin 122 kişiye idari 872 kişiye de adli işlem yapıldı. 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların 555 bin 651 kez ikametlerine gidilerek, evde bakım ve sağlık hizmeti verildi. Covid19 salgını ile mücadele kapsamında oluşturulan ekiplerce toplam 16 bin 152 iş yeri, 516 bin 703 kez denetlendi. 2 bin 520 adet iş yerine kurallara uymaması sebebiyle idari işlem uygulandı. Güvenlik birimlerince yapılan denetimlerde 4 milyon 377 bin 104 şahıs sorgulandı. 12 bin 775 aranan şahıs yakalandı. 396 bin 123 iş yeri kontrol edildi, sosyal mesafe kuralını ihlal eden 2 bin 378, maske takma kuralını ihlal eden 26 bin 552 kişiye ise idari işlem yapıldı.



7 milyon şahıs sorgulandı

112, 155, 156 ve diğer kurumlar ile oluşturulan (AFAD, GAMER vb.) iletişim hatları üzerinden, vatandaşlar tarafından istenilen 78 bin 498 talep yerine getirildi. Emniyet ve jandarma birimlerince yapılan denetimlerde toplam 5 milyon 418 bin 501 araç kontrol edilirken, 7 milyon 910 bin 969 şahıs sorgulandı. Pandemi sebebiyle alınan tedbirler ve izolasyon kurallarını ihlal eden 2 bin 262 kişi yurtlarda izolasyona tabi tutuldu. Vatandaşların yoğun olarak bulunduğu cadde ve sokaklarda, yapılacak işlemler için sıraya girilmesi gereken banka, PTT, noter, şehir içi toplu taşıma araç durakları, ATM’ler, fatura ödeme yerleri vb. yerler ile semt pazarlarında sigara içme yasağını ihlal eden 2 bin 511 kişi hakkında idari işlem yapıldı.

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 3 bin 271 kişi hakkında da idari işlem uygulandı.



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