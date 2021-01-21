İzmitli çiftçilere tıbbi ve aromatik bitki sunumu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 12 ilçenin tamamında tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği için kolları sıvadı. Karamürsel’den sonra İzmitli çiftçilere de tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği hakkında sunum yapıldı.



Tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliğini Kocaeli’nin tüm ilçelerine yaymak için çalışma yürüten Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Karamürsel’den sonra İzmitli çiftçilerle de bir araya geldi. Durhasan ve Akmeşe mahallelerinde gerçekleştirilen toplantıya Arpalık, İhsaniye, Kısalar, Eseler, Bayraktar, Dağköy, Biberoğlu, Emirhan, Kozluca, Orhaniye, Çubuklu Osmaniye, Ambarcı, Yenice, Bağlıca, Balören, Çavuşoğlu, Dağköy, Düğmeciler, Gülbahçe Kadriye, Güvercinlik, Hasancıklar, Karaabdülbaki, Kurtdere, Mecidiye, Ortaburun, Sapakpınar, Sultaniye, Süleymaniye ve Zeytinburnu köylerinden çiftçiler ile Büyükşehir Bölge Koordinatörü Abdullah Köktürk, İzmit Ziraat Odası Başkanı Yusuf Karaaslan, Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Numan Balaban, Tarımsal Hizmetler Şube Müdürü Temel Fidan, teknik personel ve mahalle muhtarları katıldı.



Sunumu gerçekleştiren Tarımsal Hizmetler Şube Müdürü Temel Fidan, biberiye 50 100 cm yükseklikte, çalı görünüşte, kışın yaprağını dökmeyen, çiçekleri soluk mavi renkli çok yıllık bir bitki olduğunu söyledi. Yabancı otlarla mücadelenin nasıl yapılacağı üzerinde duran Fidan, Biberiye’nin günümüzde kozmetik, parfümeri, aromaterapi, eczacılık ve gıda gibi birçok alanda kullanıldığını vurguladı.



Tıbbi aromatik bitki desteği

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, birim alandan katma değeri yüksek ürün elde etmek ve birçok sektörde kullanım alanı olan ürün yetiştirmek için alım garantili tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği projesini başlattı. Kocaeli ekonomisini geliştirmesi amaçlanan proje kapsamında Kandıra da yaklaşık 1200 dönüm arazide 100 çiftçiye biberiye desteği verildi.



Alım garantili sözleşme

Alım garantili sözleşmeli üretim ile dikimi yapılan tüm çiftçi tarlaları ve ürünleri tarım sigortası yapılacak ve iyi tarım uygulaması sertifikası verilecek. Sözleşme sonrası ücretsiz bir şekilde verilen biberiye dikimi fidelerinin ilkbahar ve sonbahar mevsimlerinde (eylülekim ve nisanmayıs aylarında) yapılacak. El ile dikimin yanında büyükşehir belediyesinin tahsis ettiği dikim makinası ile de dikimler gerçekleştirilecek. Üretimine başlanan tıbbi aromatik bitkilerin fide dikiminden hasat ve pazarlamaya kadar tüm aşamaları yerinde incelenerek büyükşehir personeli tarafından danışmanlık hizmeti verilecek.



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