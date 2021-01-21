Özel okullarda pandemi indirimi Çocuklarını özel okulda okutmak isteyenlere pandemi dönemi fırsat doğdu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Özel okullarda pandemi indirimi Çocuklarını özel okulda okutmak isteyenlere pandemi dönemi fırsat doğdu

İHA

Özel okullarda pandemi indirimi Çocuklarını özel okulda okutmak isteyenlere pandemi dönemi fırsat doğdu

– Uzun süredir okullarından ayrı kalan öğrenciler, sınıflarına kavuşacakları günü beklerken, veliler ise en iyi eğitim için sürekli araştırma yapıyor. Pandemi döneminde özel okullar ise indirimlerle velileri sevindiriyor.
Dünya genelince yaşanan korona virüs salgını, birçok sektörü olumsuz etkilerken eğitimde de öğrenciler sınıflarından uzak kaldı. Birçok veli pandemi sonrası çocuklarının eğitimlerini en iyi şekilde almalarını hedeflerken, özel okullar da pandemi indirimlerine başladı.
Kocaeli’nin köklü okullarından Özel Bilgi Küpü Okulları tüm indirimlere ek olarak, özel pandemi indirimi kararı aldıklarını açıkladı. Anaokulu, ilkokul, ortaokul, anadolu lisesi ve fen lisesi bölümleri için, erken kayıt indiriminin üzerine ilave olarak pandemi indirimi yapmaya karar verdiklerini açıklayan okul, bu zor günlerde velilere için jest olacağına inandıklarını ifade etti.
Ayrıca okul yönetimi, bu zor sürecin kahramanları olan sağlık çalışanlarına ekstra ilave indirim uygulaması kararı aldıklarını da belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İzmitli çiftçilere tıbbi ve aromatik bitki sunumu
YEREL HABERLER İzmitli çiftçilere tıbbi ve aromatik bitki sunumu
Kocaeli'de maske takmayan 26 bin kişiye ceza uygulandı
YEREL HABERLER Kocaeli'de maske takmayan 26 bin kişiye ceza ...
Büyükşehirden sayaç ve vana çalışması
YEREL HABERLER Büyükşehirden sayaç ve vana çalışması
Yolda doğalgaz çalışması yapan işçilere otomobil çarptı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Yolda doğalgaz çalışması yapan işçilere otomobil ...
Çalıştığı otelin 96 tane televizyonu çaldı, JASAT timlerinden kaçamadı Ele geçirilen televizyonlar otele teslim edildi
YEREL HABERLER Çalıştığı otelin 96 tane televizyonu çaldı, JASAT ...
Otelden 96 televizyon çalan eski çalışan tutuklandı
YEREL HABERLER Otelden 96 televizyon çalan eski çalışan tutuklandı
Kocaeli'de kurallara uymayan 239 şahsa ceza uygulandı
YEREL HABERLER Kocaeli'de kurallara uymayan 239 şahsa ceza uygulandı
Yolun karşısına geçmek isteyen kadına motosiklet çarptı: 2 yaralı Motosikletin yayaya çarptığı kaza anı kamerada
YEREL HABERLER Yolun karşısına geçmek isteyen kadına motosiklet ...
Kartepe'de online halk oyunları eğitimi
YEREL HABERLER Kartepe'de online halk oyunları eğitimi
Başiskele'de ihtiyaç sahiplerine yakacak dağıtılıyor
YEREL HABERLER Başiskele'de ihtiyaç sahiplerine yakacak dağıtılıyor
Cemevinden İzmit Belediyesine teşekkür
YEREL HABERLER Cemevinden İzmit Belediyesine teşekkür
Yeni doğan bebeğini öldüren kadın tutuklandı
YEREL HABERLER Yeni doğan bebeğini öldüren kadın tutuklandı
İşletmeciler pandemi sonrasına hazırlanıyor Zorbey Erkoçkar “Pandemiyi bir fırsat olarak değerlendirip, sonrasına hazırlanıyoruz”
YEREL HABERLER İşletmeciler pandemi sonrasına hazırlanıyor Zorbey ...
Balçık’ta hak sahiplerine tapular protokolden
YEREL HABERLER Balçık’ta hak sahiplerine tapular protokolden
Kocaeli Adliyesinde davalar elektrik sebebiyle aksadı
YEREL HABERLER Kocaeli Adliyesinde davalar elektrik sebebiyle aksadı
3. kattan atılarak öldürülen 20 yaşındaki genç kızın davasında ilginç savunma Cinayetten yargılanan baba ve oğlun avukatı: "Tercümanın yanlış çevirmesi ile sanıklar cezaevinde yatmaktadır"
YEREL HABERLER 3. kattan atılarak öldürülen 20 yaşındaki genç kızın ...
Annesi tarafından bıçaklanarak öldürülen bebek defnedildi
YEREL HABERLER Annesi tarafından bıçaklanarak öldürülen bebek ...
KTO’dan Körfez Belediyesine teşekkür ziyareti
YEREL HABERLER KTO’dan Körfez Belediyesine teşekkür ziyareti
Körfez Ticaret Odasından belediyeye tır parkı teşekkürü
YEREL HABERLER Körfez Ticaret Odasından belediyeye tır parkı ...
5 gün sonra ölü bulunan doktor, boynunun kırılması sonucu yaşamını yitirmiş
YEREL HABERLER 5 gün sonra ölü bulunan doktor, boynunun kırılması ...
Körfez Belediyesi’nde kurum içi eğitimler devam ediyor
YEREL HABERLER Körfez Belediyesi’nde kurum içi eğitimler devam ...
Bakan Varank, elektrikli araç yatırımlarını inceledi
YEREL HABERLER Bakan Varank, elektrikli araç yatırımlarını inceledi
Kazaya yardıma giden itfaiye aracı buzlu yolda kontrolden çıktı Yokuştan kayan itfaiye aracı elektrik direğini parçalayarak durabildi Kazada itfaiye erleri yara almadan kurtuldu
YEREL HABERLER Kazaya yardıma giden itfaiye aracı buzlu yolda ...
Yasağa aldırmadan oynayan 23 kişi suçüstü yakalandı Kumara dalıp polisin içeriye girdiğini bile fark etmediler
YEREL HABERLER Yasağa aldırmadan oynayan 23 kişi suçüstü ...