Özel okullarda pandemi indirimi Çocuklarını özel okulda okutmak isteyenlere pandemi dönemi fırsat doğdu

– Uzun süredir okullarından ayrı kalan öğrenciler, sınıflarına kavuşacakları günü beklerken, veliler ise en iyi eğitim için sürekli araştırma yapıyor. Pandemi döneminde özel okullar ise indirimlerle velileri sevindiriyor.

Dünya genelince yaşanan korona virüs salgını, birçok sektörü olumsuz etkilerken eğitimde de öğrenciler sınıflarından uzak kaldı. Birçok veli pandemi sonrası çocuklarının eğitimlerini en iyi şekilde almalarını hedeflerken, özel okullar da pandemi indirimlerine başladı.

Kocaeli’nin köklü okullarından Özel Bilgi Küpü Okulları tüm indirimlere ek olarak, özel pandemi indirimi kararı aldıklarını açıkladı. Anaokulu, ilkokul, ortaokul, anadolu lisesi ve fen lisesi bölümleri için, erken kayıt indiriminin üzerine ilave olarak pandemi indirimi yapmaya karar verdiklerini açıklayan okul, bu zor günlerde velilere için jest olacağına inandıklarını ifade etti.

Ayrıca okul yönetimi, bu zor sürecin kahramanları olan sağlık çalışanlarına ekstra ilave indirim uygulaması kararı aldıklarını da belirtti.

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