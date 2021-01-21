Sevimli alpakanın ismi 'Benekli' oldu



Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU/KARTEPE (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Kartepe ilçesinde bulunan doğal yaşam parkı Ormanya´da dünyaya gelen alpaka yavrusu için sosyal medya üzerinden başlatılan isim kampanyası sonuçlandı. Gelen binlerce öneri arasından alpakaya 'Benekli' adı verildi.

Avrupa´nın en büyük doğal yaşam parkı Ormanya´da iki ay önce dünyaya gelen erkek alpaka yavrusuna isim bulmak için sosyal medya üzerinden başlatılan kampanya sona erdi. Kampanyaya katılan vatandaşlar sevimli alpaka yavrusuna binin üzerinde isim önerisinde bulundu. Gelen öneriler arasında bulunan, üzerindeki renklerden esinlenilerek 'Benekli' ismi verildi.

Çok sayıda öneri geldiğini ve karar verme konusunda oldukça zorluk yaşadıklarını söyleyen Ormanya Doğal Yaşam Alanları Şefi Önder Alioğlu, "Yaklaşık 15 gündür isim arayışımız devam ediyordu, vatandaşlarımıza bu konuda sorduk. Onlar da hem sosyal medya üzerinden hem de belediyeyi arayarak ya da buraya ziyarete geldiklerinde bakıcılarına kadar ileterek birçok öneride bulundular. İnsanlar çok yoğun ilgi gösterdi bu konuya tarçın, balpaka, karamel gibi bir sürü isim önerisi geldi. Biz de bir tanesini seçtik ve 'Benekli' ismini verdik alpaka yavrumuza. Hem annesinden hem babasından aldığı farklı renklerden dolayı bu ismi verdik. Bir bacağı açık renk diğeri kahverengi diye 'Benekli' adını vermek istedik. Bu isimle alpakamız burada yaşamına devam edecek. İnşallah farklı yavrularımız geldiğinde onları da yine vatandaşlarımızla paylaşmak istiyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Kartepe Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU

2021-01-21 13:14:41



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