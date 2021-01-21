İzmit Çınar Evler’in sahipleri belli oluyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

İzmit Belediyesi ortaklığında inşa edilen depreme dayanıklı konut projesi olan İzmit Çınar Evler’in sahipleri 22 Ocak Cuma Günü gerçekleşecek kura çekimiyle belli olacak.

Başvuruları 28 Aralık’ta başlayan ve 18 Ocak’ta son bulan İzmit Çınar Evler’in sahipleri yarın yapılacak kura çekimi ile belli oluyor. İzmit Belediyesi ortaklığında inşa edilen depreme dayanıklı 143 konuttan oluşan İzmit Çınar Evler’in kura çekimi 22 Ocak Cuma Günü saat 10.00’da canlı yayında gerçekleşecek. Kiptaş Genel Müdürlük ofisinde canlı yayında gerçekleşecek kura çekimine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve Kiptaş Genel Müdürü Ali Kurt’ta kura çekiminde canlı yayında hazır bulunacak.

Akpınar Arızlı’da yapımı süren konutların yapımının 18 ay içinde tamamlanması hedefleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.