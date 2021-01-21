Körfez Belediyesi, sağlık çalışanları için paravan yaptı

BM: Doğu Afrika'daki mülteci ve göçmenler Kovid-19'a karşı daha savunmasız

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Kamu kurumlarının talep ve ihtiyaçlarını karşılayan Körfez Belediyesi, Körfez Devlet Hastanesinde sağlık çalışanlarını salgından korumak için paravan çalışması yaptı.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Körfez Devlet Hastanesinde paravan yapımını gerçekleştirdi. Sağlık çalışanlarının güvenliği için danışma bölümüne Covid19 salgınına karşı önlem amacıyla, paravan montajı gerçekleştirdi. Belediye yetkilileri, kamu kurumlarının da taleplerine cevap verdiklerini kaydetti.

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