İstanbul Büyükşehir Belediyesinde çalışırken işten çıkarılan Birol Durmuş, sesini duyurmak için İstanbul’dan Ankara’ya kadar bisikletle gidiyor.

Hava sıcaklığının eksi derecelere düştüğü soğuk günlerde CHP genel merkezine kadar pedal çevirecek olan Durmuş, "Daha önce Kılıçdaroğlu Ankara’dan İstanbul’a kadar adalet yürüyüşü yaptı. Hem de bu yol üzerinde yapmıştı. Bende aynı istikamette, 'hak, hukuk, adalet' yürüyüşü yapacağım. Onda adalet varsa, insanlık varsa verdiği şeref, namus sözünü ona hatırlatacağım" dedi.

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