EuroLeague Woman: İzmit Belediyespor: 61 - Dynamo Kursk: 65

– Euroleague Woman A Grubu’nda Türkiye'yi temsil eden İzmit Belediyespor, grubunun ikinci maçında Rus rakibi Dynamo Kursk’a 6165 mağlup oldu.

Kadın basketbolunun devler ligi olan EuroLeague Women’de oynayan 3 Türk takımından biri olan İzmit Belediyespor, İspanya’da oynanan grup maçlarının ikincisinde kıran kırana geçen bir mücadele sonunda Rusya ekibi Dynamo Kursk’a 6165 mağlup oldu. A Grubu’nda aldığı iki mağlubiyetle 4. sırada yer alan Kocaeli ekibi İzmit Belediyesi, sergilediği oyunla umut verdi. Pandemi sebebiyle maç eksiği bulunan mavibeyazlılar, yarın Nadezhda ile karşılaşacak. İspanya’daki son maçında pazartesi günü yine Parfumerias Avenida ile oynayacak. İzmit Belediyespor, grubun son 2 maçını ise şubat ayında Rusya’da oynayacak, sıralamada ilk 3'e girerse çeyrek final oynama hakkı elde edecek.



Salon: Salamanca Pabellon Wurzburg

Hakemler: Mart Uuehendrik xx, Tom Dehondt xx, Lukasz Jankowski xx

İzmit Belediyespor: Kübra Erat xxx 5, Egle Siksnuite xx 2, Erica Wheeler xxx 23, Milica Jovanovic xx 2, Clarissa Dos Santos xxx 8, Gülşah Duman xx 2, Elif Emirtekin xxx 9, İrem Güçlü xx 3, Saadet Aysu Keskin x, Miray Şahin xx 7

Başantrenör: Hasan Fırat Okul

Dynamo Kursk: Yulia Kozik xx 3, Evgeniia Frolkina xx 5, Alexandria Marie Bentley xxx 10, Olga Frolkina, Zhosselina Maiga xx 3, Eva Lisec xx 6, Anna Burovaya xx, Stephanie Mavunga xx 6, Raisa Musina xxx 19, Arike Ogunbowale xxx 13, Elizaveta Shabanova x,

Başantrenör: Elen Shakirova

1. Periyot: 2113 (İzmit Belediyespor lehine)

Devre: 4130 (İzmit Belediyespor lehine )

3.Periyot: 4648 (Dynamo Kursk lehine)

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